Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Game, in dem ein psychotischer Killer eine Gruppe von relativ wehrlosen Überlebenden durch eine schaurige Landsch...

Was haltet ihr von den aktuellen Problemen mit dem Grind in Dead by Daylight? Wie könnte man das noch beheben?

Der Grind von Dead by Daylight skaliert in geometrischer Rate. Mit jedem Charakter der hinzugefügt wird, gibt es nicht nur 3 neue Perks … wir kriegen 3 neue Perks, die zu den Blutnetzen aller bestehender Charaktere, vergangen, aktuell und zukünftig, hinzugefügt werden. Aktuell sind wir bei 25 Killern (ohne den Demogorgon). Das sind 25 Killer mit 75 lehrbaren Perks pro Killer. Zehn mehr und wir sind bei 35 Killern mit 105 lehrbaren Perks pro Killer. Wir reden hier über Tausende von Blutnetzen und das rechnet noch nicht einmal Perk-Ränge, Standard-Perks, Überlebenden-Perks, das Prestige-System und die Notwendigkeit für einige Killer, bestimmte Addons zu kaufen, mit ein.

Für mich wäre es schon okay, wenn sie einfach die Perk-Ränge abschaffen. Das ist inzwischen eine so überholte Mechanik.

Was gibt es noch für Reaktionen? Unter dem Thread werden die vorgeschlagenen Maßnahmen diskutiert. Die meisten Spieler sind der Ansicht, dass alleine das Abschaffen der Perk-Ränge bereits genügen würde, um die Probleme in den Griff zu kriegen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche Probleme gibt es? Dead by Daylight wurde über die Jahre immer erfolgreicher und beliebter, doch wird zusehends für neue Spieler unattraktiver. Das liegt vor allem daran, dass mit jedem neuen Charakter der Grind wächst, den Spieler über sich ergehen lassen müssen, um endlich gute Builds an Perks spielen zu können. Wer gar alle Perks haben möchte, um maximale Freiheit zu genießen, der muss schon jetzt mehrere Hundert Stunden Spielzeit investieren.

Insert

You are going to send email to