„Stranger Things“-Star erzählt von einem Treffen mit Spielberg -„Habe nicht erwähnt, dass er mich aus seinem Film geschnitten hat“

David Harbour, den viele aus der Netflix-Serie „Stranger Things“ kennen, erzählte in einem Interview, dass er aus einem Meisterwerk von Steven Spielberg herausgeschnitten wurde und wie ein Treffen danach mit dem Regisseur verlief.

In einem Interview mit Yahoo vom 6. Dezember 2022 erzählte der Schauspieler, wie seine Szene aus einem bekannten Sci-Fi-Film von Spielberg herausgeschnitten wurde und wie er später erneut den Regisseur traf – der sich jedoch nicht mehr an Harbour erinnern konnte.

Hier seht ihr einen Trailer zu Stranger Things:

Ein frischer Trailer für das neue Spiel zu Spider-Man auf PS5 zeigt euch, was es heißt, ein Held zu sein

Mittelfinger an die AAA-Industrie: Baldur’s Gate 3 war kein Zufall

Neues Spiel zeigt, wie schön eine Reise als Fuchs in Unreal Engine 5 ist – Schaut den Trailer hier

David Harbour hatte eine kleine Rolle in dem Sci-Fi-Film Krieg der Welten aus dem Jahr 2005. Im Abspann wird der der Schauspieler als „Dock Worker“ gelistet.

Der Schauspieler erzählte, wie seine kleine Szene in dem Film aussah:

Ich hatte eine Szene mit mir und Tom Cruise in einer Bar. Ich weiß nicht, ob Sie sich an den Film erinnern, aber [Cruises Hafenarbeiter Ray Ferrier] arbeitet nachts und kommt nach seiner Arbeit am Dock zu spät, um sein Kind abzuholen.

Und da wird die Mutter richtig wütend auf ihn, weil er ein Versager ist, sozusagen. Nun, im Originaldrehbuch gab es eine Szene, in der der Grund für seine Verspätung darin besteht, dass er nach seiner Schicht um 8 Uhr morgens mit seinem Kumpel in der Bar etwas trinken geht. Und sein Kumpel in der Bar war ich.

Harbour via yahoo.com