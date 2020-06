Cyberpunk als Online-Shooter? Codename SYN sieht schwer danach aus

Cyberpunk in einer Online-Welt? Das scheint gar nicht so unrealistisch zu sein, denn das mysteriöse „Codename: SYN“ könnte genau in diese Kerbe schlagen.

Cyberpunk 2077 ist eines der großen Story-Games, auf die in diesem Jahr sehnsüchtig gewartet wird. Seit der Ankündigung scheint das Cyberpunk-Genre grundsätzlich aber auch etwas Fahrt aufzunehmen, denn mehr und mehr Entwickler widmen sich der Erschaffung von neon-bunten Zukunfswelten. Auch das chinesische Unternehmen Tencent hat so ein Projekt nun in Angriff genommen, das aktuell unter dem Namen „Codename SYN“ läuft. Ein erstes Video zeigt Ausschnitte aus dem Projekt.

In SYN gibt’s auch haarige Begleiter

Was wird im Video gezeigt? Die erste Tech-Demo von SYN zeigt nur wenige Askepte des Spiels, die bisher auch nur ein grobes Konzept sind. So soll das Spiel im Jahr 2035 spielen. Die Welt hat sich seither offenbar deutlich gewandelt und ist viel näher an eine dystopische Cyberpunk-Realität gerückt.

Weil richtige Freunde irgendwie „meh“ sind, haben Frauen offenbar cybernetische Tiere als treue Begleiter, die sie in ihren Straßenschlachten begleiten. Schlachten? Ja, denn SYM soll ein „Open World FPS“ werden. Mit wie vielen Spielern man sich eine Welt teilt und wie häufig man sich dabei über den Weg läuft, ist allerdings nicht klar.

Das Video legt einen klaren Fokus auf den Art-Style und die Optik der Charaktererstellung. Zumindest optisch kann diese Demo durchaus überzeugen – auch wenn die großen Augen ein bisschen gruselig aussehen.

SYN ist noch lange nicht spielbar: Allerdings muss man auch eindeutig sagen, dass SYN bisher nur eine reine Tech-Demo ist und sich noch in einem extrem frühen Zustand befindet. Auch wenn das Spiel ein „Open World FPS“ werden soll, sind alle gezeigten Dinge noch mit Vorsicht zu genießen. Bisher wollen die Entwickler nämlich nur ihre grobe Vision für das Spiel zeigen und darstellen, was mit der Engine alles möglich ist.

Wenn man große Augen mag …

Wann soll das Spiel erscheinen? Dazu wurden noch keine Angaben gemacht. Beim frühen Entwicklungsstadium, das bisher nicht mehr als eine Tech-Demo ist, sollte man aber wohl nicht mit 2020 oder 2021 rechnen. Es sei denn, die Entwickler von Lightspeed & Quantum Studios, die etwa auch PUBG Mobile gemacht haben, legen sich richtig ins Zeug.

Ob das Spiel am Ende – wann auch immer es fertig sein wird – die Erwartungen erfüllen kann und den Hunger nach einem „Cyberpunk Online“ stillen kann, bleibt abzuwarten. Wenn es Neuheiten dazu gibt, erfahrt ihr es hier auf Mein-MMO.de.

Bis es soweit ist, tummeln wir uns aber vielleicht in einem anderen MMO – einer Welt, wie in Sword Art Online vielleicht?