„Ich mag einen vertonten Protagonisten“: Spieler vergleichen Cyberpunk 2077 2.0 mit Starfield und haben einen klaren Gewinner

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Spieler starten direkten Vergleich in Cyberpunk 2077 vor und nach 2.0, zeigen, was sie sich wünschen

In der Community von Cyberpunk auf reddit gibt es zahlreiche Stimmen, die ihm Recht geben. User Starfire013 schreibt zum Beispiel, dass beide Titel ihre Daseinsberechtigung hätten. Starfield würde sich zwar so spielen wie ein Titel, der auch vor 15 Jahren hätte erscheinen können, doch das sei eben das Prinzip von Bethesda. Starfield sei mehr „Wohlfühlessen“.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

In einem Thread im reddit-Forum beschreibt er anderen Fans, dass er eigentlich ganz aufgeregt war, Starfield zu spielen. Doch Cyberpunk 2077 habe seine Meinung von Starfield nun gemindert. Er findet beispielsweise, dass die weibliche V so eine gute Synchronisationsstimme hat, dass er sich so etwas für Starfield gewünscht hätte.

Was hat Update 2.0 an Cyberpunk 2077 geändert?

Insert

You are going to send email to