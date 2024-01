Ex-Entwickler von CoD sagt, wir hätten vor 10 Jahren ein reines Zombie-Spiel bekommen, aber ein Studio wollte nicht

Ein ehemaliger Entwickler von Call of Duty sagt, wir hätten schon vor 10 Jahren ein eigenständiges Zombie-Spiel im COD-Franchise, bekommen, doch es wurde gestrichen.

Um wen geht es?

Michael Gummelt ist ein ehemaliger Entwickler und Mitarbeiter von Raven Software, die in der Zeit Auftragsarbeiten zu Call of Duty abgeschlossen haben

Bei Raven Software hat Gummelt an Singleplayer-, Multiplayer- und Zombie-Inhalten gearbeitet, unter anderem zu CoD: Black Ops, CoD: Ghosts und CoD: MW3 (2011)

Heute ist Gummelt für ZeniMax Online Studios als „Experience Director“ tätig

Gummelt hat in seinem Profil auf dem sozialen Netzwerk LinkedIn angegeben, dass er während seiner Zeit bei Raven Software zudem an einem unveröffentlichten „Call of Duty“-Spiel gearbeitet habe. Dieses Spiel sollte sich um Zombies drehen und Gummelt sei der Lead Desinger gewesen.

Was wäre das für ein Spiel gewesen? Viel ist zu dem gestrichenen Spiel nicht bekannt. In dem LinkedIn-Profil von Gummelt wird es von ihm jedoch als „Unveröffentlichtes Call of Duty: Zombies Live-Service-Game“ beschrieben.

An diesem Spiel habe Gummelt zwischen November 2011 und Juni 2012 insgesamt acht Monate lang gearbeitet, doch das Spiel sei noch vor der Fertigstellung gestrichen worden.

Warum wurde das Spiel gestrichen? Gummelt weist auf LinkedIn daraufhin, dass ein anderes Studio für das Streichen des Zombies-Spiels verantwortlich gewesen sei und schreibt: „Gestrichen, als das Activision-Studio, dem dieser Teil der Call-of-Duty-IP ‚gehörte‘, ihn zurückhaben wollte.“

Genauere Informationen, welches Studio das Spiel aus welchen Gründen streichen wollte, nennt Gummelt nicht.

Michael Gummelt via LinkedIn

Der Zombies-Modus in Call of Duty erhielt mit World at War (2008) Einzug in das Franchise, das ebenso wie Black Ops 1, 2 und 3 von Treyarch entwickelt wurde. Treyarch wurde 2001 von Activision übernommen.

Mit dem aktuellen Modern Warfare 3 feierte der Zombie-Modus seine Rückkehr in CoD, doch das heutige Prinzip ist stark an den DMZ-Modus angelehnt und ähnelt einem Extraction-Shooter – nur ohne PvP.

Bis heute haben wir nie ein eigenständiges Zombie-Spiel im „Call of Duty“-Franchise bekommen, doch es gibt ein paar Spiele, die etwas Ähnliches versuchen. Mit Hellbreach: Vegas soll 2024 ein weiterer Shooter mit einem ähnlichen Spielprinzip erscheinen:

