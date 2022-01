CoD Warzone fixt 7 stressige Fehler mit neuem Update 1.52 – Patch Notes

Call of Duty: Warzone hat seine Season 2 verschoben, um mehr Zeit für die Fehler im Spiel zu haben. Nach der Verschiebung kam nun das erste Update und es verschwinden direkt 7 blöde Fehler aus dem Spiel. MeinMMO hat die Patch Notes auf Deutsch.

Das ist die Situation:

Das kostenlose Battle Royale Warzone hat derzeit viele Fehler

Die Entwickler haben sich bereits öffentlich dazu geäußert und die Season 2 verschoben

Jetzt kam ein kleineres Update heraus, das 7 Fehler aus dem Spiel nimmt

CoD Warzone: Update 1.52 – Patch Notes

Wann kommt das Update? Der Patch ist bereits online und ihr könnt den Download jederzeit starten.

Wie groß ist das Update? Ihr braucht nur wenige MB runterladen, das Update ist klein.

Was wurde geändert? Der neuste Patch fixt Fehler im Spiel. Balance-Änderungen gab es nicht. Die Liste der 7 stressigen Fehler gibts hier:

Stabilitätsprobleme auf der Xbox behoben, wenn ihr den Home-Knopf zweimal schnell hintereinander gedrückt habt

Fehler im Zusammenhang mit Sonderzeichen behoben (z.B.: ©, ®, ™, ∅)

Bildschirm-Flackern im Menü sollte verschwunden sein

Manche Spieler kamen nach einem Tod mit Teilen ihres alten Loadouts zurück

Problem behoben, das ganze Matches zum Absturz brachte

Spieler sollten auf Caldera nun nicht mehr ins Bodenlose fallen

Zweiter kostenloser Loadout-Drop im Battle Royale funktioniert wieder

Daneben stehen 2 weitere Fixes in den Patch Notes:

Weitere Kollisions-Probleme auf Caldera entfernt

Kaputte Bilder im Shop bei manchen Bundles wurden gefixt

Das waren bereits die kompletten Patch Notes von Update 1.52. Wollt ihr selbst noch einen Blich auf die englischen Patch Notes werfen, dann findet ihr sie hier (via ravensoftware.com).

Weitere geplante Fixes und Playlist

Was steckt noch in den Startlöchern? Die Entwickler von Raven Software pflegen ein Trello-Board (via trello.com). Auf dieser digitalen Pinnwand sammeln die Entwickler Fehler, die sie auf dem Zettel haben und die in nächster Zeit ebenfalls aus dem Spiel verschwinden.

Hier sind ein paar Dinge, die demnächst in Warzone angepasst werden:

Performance auf Xbox und PlayStation soll weiter verbessert werden

Unsichtbare Skins

Spieler können ihr Maus-Steuerung nicht invertieren

Vanguard-Waffen werden beim Tragen nicht korrekt angezeigt

Spiel bleibt bei Benutzung der Kaufstation stehen

„TOP SECRET“-Auftrag soll zurückkommen

Dämonen-Waffen sollen wieder verschwinden

Doppel-XP für Beutegeld Duo soll wieder kommen

Zusammen mit dem Update kam auch eine neue Playlist:

Warzone Playlist 27.01. Vanguard Wiederbelebung – Trios Battle Royale – Solo, Duo, Trio, 4er Beutegeld – Trio Rebirth Island Wiederbelebung- Duo, 4er



Das waren alle neuen Infos zum Patch und der Playlist in Call of Duty: Warzone. Das Battle Royale lässt ein paar stressaige Feheler verschwinden, allerdings stehen weiterhin ein paar wichtige Fixes an.

Wollt ihr wissen, wie es im Battle Royale weitergeht, dann schaut euch unser Service-Special zur neuen Season 2 an: CoD Warzone & Vanguard: Alles, was wir bisher zu Season 2 wissen – Release, Inhalte, Leaks