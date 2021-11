Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Feindliche Killstreaks können ein gutes Match in ein unbequemes Massaker verwandeln. Doch wenn man selbst die höchsten Streaks erreicht und dem kompletten gegnerischen Team bissige Hunde auf den Hals hetzt, weiß man wieder, warum diese Mechanik so gut zu Call of Duty passt.

Hier lohnt sich das am meisten: Mit dem Bombardement überzieht ihr die Map mit Bomben in einer geraden Linie. Je größer die Map, desto kleiner ist die Chance, einen Gegner zu erwischen.

Dreht euch im Kreis und untersucht den Himmel in alle 4 Himmelsrichtungen. Die Bomber kommen immer genau aus Norden, Osten, Süden oder Westen auf Höhe des aktivierenden Spielers – die Richtungen erkennt ihr an eurem Kompass.

Wer kennt es nicht – ein Match im Multiplayer von Call of Duty: Vanguard fängt grade an, richtig Spaß zu machen, da haben die Vollzeit-Schwitzer schon die stärksten Killstreaks freigespielt.

Killstreaks belohnen starke Spieler in Call of Duty: Vanguard mit noch mehr Kills – doch ihr müsst euch das nicht immer gefallen lassen. Denn einen der nervigsten Killstreaks könnt ihr ganz einfach vom Himmel holen.

