CoD-Experte verrät Trick, um Waffen in Vanguard zu leveln – Ist so leicht, dass selbst Noobs das schaffen

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Auf schnellen Maps wie Shipment und Das Haus und in Modi wie Team Deathmatch oder Abschuss bestätigt, geht das besonders schnell. Das Problem ist jedoch, dass starke Gegenspieler euren Lauf schnell brechen können und ihr so mit kaum Erfahrung nach Hause geht.

Welche anderen Methoden gibt es? Normalerweise levelt ihr Waffen einfach durch die Benutzung in den verschiedenen Spielmodi. Je besser ihr seid und je mehr Kills ihr schafft, desto mehr XP gibt es auch. In unserem Guide findet ihr weitere Tipps zum schnelleren Leveln:

So lange dauert das Leveln: Auf die Frage, wie lange JGOD zum Leveln braucht, antwortet er: „3 Stunden für jede Pistole von Level 1-60 und 4 Stunden für jede andere Waffe von Level 1-70. Absolute Zeit, nicht Spielzeit“ (via Twitter.com ).

Wozu Waffen leveln? In Call of Duty: Vanguard schaltet ihr auf höheren Stufen der Waffen neue Aufsätze frei. Diese braucht ihr, um eure Waffen anzupassen – etwa mit besonderer Munition oder noch nützlicheren Schalldämpfern .

Was ist das für ein Trick? JGOD zeigt in einem kurzen Clip auf Twitter, wie er seine Waffen levelt. Laut eigenen Aussagen hat er mittlerweile 25 der 32 Waffen von Vanguard auf der Maximalstufe.

Wer in Call of Duty: Vanguard alle Aufsätze für eine Waffe haben will, muss diese erst einmal leveln. Das kann ganz schön anstrengend sein, vor allem, wenn ihr ständig gegen zu gute Spieler antreten müsst. Der CoD-Experte James „JGOD“ Godoy erklärt, wie es ganz leicht geht – sogar solo.

