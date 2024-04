CoD MW3: Leak zeigt einen nie dagewesenen Modus, in dem es auf Geschick und gutes Movement ankommt

Call of Duty: Modern Warfare 3 soll angeblich einen Parkour-Modus erhalten, in dem ihr Hindernisse überwindet und immer höher klettert.

In Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone läuft jetzt Season 3. Es gibt neue Maps, Waffen und Modi. Doch pünktlich zum Start der Season tauchte auch ein Leak mit einem neuen Modus auf, der derzeit noch im Spiel fehlt.

Leak zeigt neuen Parkour-Modus

Was ist das für ein geleakter Modus? Der Leaker und Dataminer „BobNetworkUK“ hat auf X.com (ehemals Twitter) einen Clip des angeblich kommenden Spielmodus „Get High“ geteilt. Das gezeigte Gameplay erinnert an „Only up!“ – dem Spiel, das im Sommer 2023 zahlreiche Twitch-Streamer in die Verzweiflung trieb.

In Get High müsst ihr anscheinend eine Art Hindernisparcours in einer bunten, neonfarbenen Welt überwinden, die auch aus Tron Legacy stammen könnte. Das Ziel ist es dabei, eine Höhe von etwa 283 Metern zu erreichen, ohne herunterzufallen.

In dem Clip sind zudem sich drehende sowie bewegende Objekte zu sehen. Manche Ebenen fahren auf- und abwärts, andere vor und zurück. Es gibt auch eine Plattform, die sich wie ein Fass seitlich dreht, während der Spieler auf ihr entlangläuft. Außerdem schießt der Spieler in dem Video auf Zielscheiben, die dann eine bestimmte Aktion auslösen, beispielsweise das Absenken einer Plattform.

Wird der Modus permanent bleiben? Nein, voraussichtlich. Mit Sicherheit können wir das natürlich nicht sagen, da es sich weiterhin nur um einen Leak handelt, doch der Dataminer schreibt in seinem Post auf X.com, dass es sich dabei wahrscheinlich um einen „Limited-time mode“ handelt, also einen zeitlich begrenzten Modus.

Wann kommt der Modus? Ein genaues Datum nannte der Leaker nicht, doch er wird wohl im Rahmen des 4/20-Events in Modern Warfare 3 spielbar sein. Dementsprechend ist mit einem Release um den 20. April zu rechnen.

Gab es einen solchen Modus schon mal? Nein, es gab in Call of Duty noch keinen Parkour-Modus, in dem ihr eine bestimmte Höhe als Ziel erreichen und immer höher klettern müsst.

Mit „Free Run“ gab es in Black Ops 3 jedoch einen Modus, der in eine ähnliche Richtung ging. Schon damals musstet ihr einen Hindernisparcours überwinden und habt versucht, möglichst schnell ins Ziel zu gelangen.

Auch in Free Run gab es Passagen, in denen ihr über Hindernisse springen oder auf eine Art Zielscheibe schießen musstet. Zudem spielten Wallruns eine große Rolle. Der entscheidende Unterschied war jedoch, dass ihr lediglich ein Ziel und keine bestimmte Höhe erreichen musstet.

