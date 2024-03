Einige Fans von Call of Duty: Warzone blicken neidisch auf die neue Mobile-Variante des Battle Royales – speziell ein Detail wünschen sie sich nämlich schon lange.

Was ist Warzone Mobile?

Am 21. März 2024 feierte Call of Duty: Warzone Mobile seinen Release und brachte das Spielerlebnis des beliebten Battle Royales als F2P-Titel auf Android- und Apple-Geräte.

Es gibt die gleichen Waffen und – bis auf wenige Ausnahmen – die gleichen Skins wie in Warzone für PC und Konsole

Es ist in Warzone Mobile möglich, den Battle Pass und die Waffen des normalen Warzones auch in Warzone Mobile leveln

Warzone Mobile besitzt allerdings auch zwei Details auf die jetzt einige Fans des normalen Warzones für PC und Konsole neidisch sind.

Hier seht ihr den Launch-Trailer zu Warzone Mobile:

Activision präsentier CoD: Warzone Mobile im Launch-Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Mobile hat mehr Spieler und die Lieblingsmap der Community

Wieso sind CoD-Fans neidisch auf Warzone Mobile? In Warzone Mobile gibt es direkt zum Release des Spiels die Map „Verdansk“. Verdansk war die Map, mit der es 2020 in Warzone losging. Im Dezember 2021 wurde die Karte jedoch vollständig durch die Karte „Caldera“ ersetzt und verließ Warzone. Seither wünschen sich viele Spieler Verdansk in das klassische Warzone zurück – bislang vergebens.

Außerdem ist einigen Warzone-Fans aufgefallen, dass ihr in Warzone Mobile mit bis zu 120 Spielern auf einer Karte spielen könnt. In der PC- und Konsolen-Version des Spiels seid ihr auf der in Season 1 von MW3 und Warzone eingeführten Battle-Royale-Map „Urzikstan“ jedoch nur mit 100 Spielern unterwegs.

Spieler urteilen hart: „Mobil ist im Moment besser als Konsole.“

Was genau sagen die Spieler? Die Spieler machen in den sozialen Netzwerken deutlich, dass sie sich wünschen, Activision würde Warzone auf PC oder Konsole eine ähnliche Behandlung schenken wie Warzone Mobile:

scoobasteve562 via X: „Mobile hat bessere Karten als normales Warzone. Und mehr Spieler als im normalen Warzone.“

andr3w_tx via X: „Mobil bekommt alles, was wir auf Konsole wollen.“

CreatedByEric via X: „120 Spieler für Mobile. 100 Spieler für Konsolen und PCs. Das ergibt Sinn.“

Dawituchiha via X: „Mobil ist im Moment besser als Konsole.“

ytchqser via X: „Mobile hat alles, worum PC- und Konsolenspieler seit Monaten betteln, aber was wir bekommen ist ein neues Battle Riffle.“

bLiTz_990 via X: „Sie [Anm. d. Red.: Activision] wollen so sehr, dass Mobile im Vergleich zu Konsole/ PC erfolgreich ist, dass es eigentlich verrückt ist.“

Einige Warzone-Fans werden jetzt bestimmt überlegen, ob sie die ein oder andere Runde Warzone Mobile spielen und den Titel mit der Konsolen- oder PC-Version des Spiels vergleichen.

Falls ihr euch ebenfalls Warzone Mobile anschauen wollt, könnt ihr dabei sogar euren Controller nutzen. Wie das geht, erfahrt ihr auf MeinMMO: Wie man CoD Warzone Mobile mit einem Controller spielt