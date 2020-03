CoD MW gibt den härtesten Spielern bald eine neue Herausforderung

Die härtesten Spieler in Call of Duty: Modern Warfare zeigen ihren Fleiß und ihre Hingabe mit besonderen Waffenskins, den Camos in Platinum und Damascus. Um sich die Skins zu holen, sind hunderte Spielstunden in CoD: MW notwendig. Bald soll eine neue Stufe kommen.

Was sind das für Belohnungen? Es winken seltene Skins in Call of Duty: Modern Warfare als Belohnung für die Spieler, die viel Zeit investieren möchten. Es sind kosmetische Verbesserungen der Items.

Es gibt die Skins aktuell in 3 Stufen:

Gold

Platin

Damascus

Wer eine solche Waffenlackierung möchte, muss dafür richtig leiden.

Es ist mühsam, sich die Skins zu ergrinden, denn für jeden der besonderen Skins, muss man zahlreiche Herausforderungen abschließen. Schon um einen Goldskin zu erhalten, müssen Spieler alle Spray-Kategorien einer Waffe freischalten. Pro Waffe müssen sie bestimmte Herausforderungen abschließen, etwa Kopfschüsse ins Ziel bringen oder Kills sammeln, wenn sie kriechen.

Hat man alle Herausforderungen bei einer Waffe abgeschlossen, winkt der Gold-Skin. Aber das ist nur der Anfang.

Für den Platin-Skin braucht man alle Goldskins einer Waffengattung. Für den Damascus-Skin dann alle Platin-Skills im Spiel.

Wem nach 800 Stunden noch langweilig ist …

Wie lange dauert das jetzt schon? Im November ging man davon aus, dass es „ungefähr“ 600-800 Kills mit einer Waffe braucht, um den Gold-Status zu erreichen. Von Infinity Ward hieß es, dass man pro Gold-Skin ungefähr mit 18 Stunden Spielzeit rechnen kann.

Für den Damascus-Skin rechneten Spieler das damals auf 702 Stunden hoch, das wären etwa 30 Tage reine Spielzeit in CoD: MW, in denen man mit verschiedenen Waffen verschiedene Herausforderungen bestreiten musste.

Vorsicht, seltener Waffen-Skin in CoD Modern Warfare versaut Euch das Zielen

Neues Master Camo kommt für die ganz harten

Das sagt Infinity Ward jetzt: Vielspieler in Call of Duty: Modern Warfare hatten jetzt den Wunsch nach noch mehr Skins geäußert. Denn sie haben auch die harten Herausforderungen mittlerweile durch, immerhin hatten sie seit Oktober jetzt Zeit und es waren ja „nur“ 700 Stunden notwendig.

Der Art Director von Infinity Ward, Joel Emslie, hat jetzt auf reddit bestätigt, dass ein neues „Master Camo“ zu Call of Duty: Modern Warfare kommt. Das soll Ende März oder Anfang April passieren.

Es ist noch nicht klar, wie sich Spieler das neue „Master Camo“ verdienen. Es soll aber über Herausforderungen kommen. Spieler werden es nicht im Cash-Shop kaufen müssen.

Infinity Ward hat bestätigt, dass Master Camo eine neue Stufe ist, die wird Damascus also nicht ersetzen. Die Entwickler versicherten, dass man nie einen Skin aus dem Spiel nehmen wolle. Infinity Ward möchte nur neue Camos dazu bringen.

Das klingt also so, als gibt es da richtig was zu grinden. Wem nach 800 Stunden Grinden in CoD MW noch langweilig ist, der hat also jetzt was, auf das er sich freuen kann.