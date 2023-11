CoD MW 3: Die Kampagne fiel bei den Spielern durch – Wie ist die Stimmung nach dem vollständigen Release?

Das diesjährige Call of Duty heißt Modern Warfare 3 und soll, laut Insidern, am 10. November erscheinen. Laut dem Insider Jason Schreier soll Modern Warfare 3 d...

So sollen eine zu kurze Entwicklungszeit und Crunch mit Schuld an der unzureichenden Kampagne gewesen sein:

CoD MW 3: Fehlercode 14515 – Was bedeutet er und was könnt ihr dagegen tun?

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Call of Duty Modern Warfare 3 World Premiere First Level Trailer – Opening Night Live 2023

Der Shooter Call of Duty: Modern Warfare 3 hatte am 10. November 2023 seinen großen Release. Nachdem die Kampagne bereits im Vorfeld spielbar war, gingen damit auch der Zombie- sowie der Multiplayer-Modus online. Was sagt die Community nach dem vollständigen Release des Spiels?

Insert

You are going to send email to