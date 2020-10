CoD MW: PS4-exklusive Inhalte nun auf PC und Xbox verfügbar – Lohnt es sich?

Call of Duty: Modern Warfare fährt eine Kooperation mit PlayStation und ermöglichte so der Sony-Konsole exklusive Inhalte für 1 Jahr. Die Zeit ist rum und nun steht dieser Content auch auf PC & Xbox zur Verfügung. MeinMMO zeigt euch, was es gibt und ob es sich lohnt.

Was gibt’s da Feines? Call of Duty: Modern Warfare schaltete am 01. Oktober den Survival-Modus für Xbox & PC frei. Aufgrund einer Kooperation zwischen Sony und CoD war dieser PvE-Modus bisher nur auf der PlayStation spielbar. Die Community-Managerin Ashton Williams von Entwickler Infinity Ward bestätigte auf Twitter nochmal, dass der Modus nun zur Verfügung steht:

Im unteren Teil ihres Tweets schreibt Williams: „Und ja, ab dem 01. Oktober haben Xbox und PC Spieler Zugang zum Survival-Modus“. Damit ihr wisst, was euch erwartet und ob ihr da mal reinschauen solltet, hier einen kleinen Überblick über den Survival-Modus.

Survival-Modus für Xbox & PC

Was kann der Survival-Modus? Der Überlebens-Modus ist Teil der Spezialeinheit-Modi, bietet aber ganz eigene Regeln. Ihr startet mit maximal 4 Leuten im Team auf einer der 6vs6-Maps aus dem Multiplayer und müsst euch gegen anstürmende Welle verteidigen.

Seit dem Start von Modern Warfare kamen immer wieder neue Maps hinzu und mittlerweile könnt ihr euch auf 9 verschiedenen Karten austoben, die auch alle gleich auf PC & Xbox online gehen:

Aniyah Palace

Grazna Raid

Piccadilly

St. Petrograd

Azhir Cave

Shoot House

Talsik Backlot

Crash

Hovec Sawmill

Wie läuft das ab? Ihr könnt solo oder mit bis zu vier Spieler in den Kampf ziehen. Beim Start seid ihr ziemlich schlecht ausgestattet, müsst euch Waffen suchen und sammelt mit jeder Welle mehr Cash für noch bessere Ausrüstung. Dazu findet ihr Vorrats-Stationen auf den Maps, die euch entweder Waffen oder Ausrüstung zum Verkauf anbieten.

Die Feinde sind dabei dieselben, die euch auch im SpecOps-Modus ärgern. Euch attackieren also normale NPC-Soldaten ohne große Besonderheiten, aber auch dicke Juggernauts oder explodierende Gegner. Die feindliche Truppe kann sogar von der örtlichen Luftwaffen unterstützt werden und schickt euch Hubschrauber auf den Hals.

Ihr müsst versuchen, den Überblick zu behalten und die Zahl der gegnerischen Soldaten zu begrenzen. Gefallene Kollegen könnt ihr Wiederbeleben, doch es gibt auch das Item „Taktik-Einstieg“ zu kaufen, um euch einen Respawn zu sichern. Ist das ganze Team erledigt, ist die Runde vorbei.

Juggernauts sind die fiesesten Gegner, die euch im Survival-Modus ärgern.

Macht das Spaß? Es ist ein wenig wie bei den anderen SpecOps-Modi – der Einstieg ist verdammt hart. Doch nach ein paar Runden kennt ihr die Schwächen der Feinde, wisst, wie ihr immer genug Munition dabei habt und wie ihr die Gegner schnell aus den Latschen schießt.

Das kann tatsächlich recht spaßig sein und bietet kurzweilige Action für ein paar Runden. Aber der Modus wirkt etwas lieblos gestaltet. Man sammelt zwar Erfahrungs-Punkte für die Waffen, seinen Account und den Battle Pass, aber so richtig sinnig erscheint der Modus nicht. Es gibt kein echtes Ziel, sondern es wirkt eher wie eine Art Beschäftigungs-Therapie.

Lohnt es sich, mal reinzuschauen? Wenn ihr euch mit eurem Team einer knackigen PvE-Herausforderung stellen wollt, schaut mal rein. Ihr könnt eure Kommunikation fördern und den Battle Pass der Season 6 leveln.

Aber wenn ihr den Modus bisher nicht vermisst habt, dann sind jetzt auch keine Freudensprünge angebracht. Mehr als eine nette Spielerei gibt’s hier nicht zu sehen. Da empfehlen wir eher die Spezialeinheit-Operationen – hier habt ihr eine klare Mission und könnt euch auch Skins für die Operator freispielen.

Ich könnt gefallene Team-Mitglieder durch die Gegend tragen – Wiederbeleben geht aber schneller…

Was ist mit Warzone-Spielern & Combat-Packs?

Kann ich das als Warzone-Spieler nutzen? Der Survival-Modus ist Teil des Spezialeinheit-Segmentes und steht nur Käufern von Modern Warfare zur Verfügung. Spielt ihr die Free-To-Play-Warzone, ohne das komplette CoD MW gekauft zu haben, gibt’s für euch leider keinen neuen Überlebens-Modus.

Könnt es noch mehr PS4-Content für PC & Xbox geben? Aktuell finden sich nur Hinweise auf den Survival-Modus, doch eigentlich sollten auch die kostenlosen Combat-Packs der Warzone, die Spieler mit Cosmetics beschenken, nicht mehr exklusiv sein.

Im PS-Store steht in der Beschreibung des aktuellen Combat Packs (Saison 5 Reloaded): „Exklusiv für Mitglieder von PlayStation®Plus bis 1. Oktober 2020“. Doch man kann das Paket bisher auf dem PC nicht freischalten. Auch sonst lassen sich keine aktuellen Aussagen zu den Combat Packs finden, ob und wie sie auch für Spieler auf anderen Plattformen verfügbar werden. Sobald es Neuigkeiten dazu gibt, erfahrt ihr sie auf MeinMMO, denn die Packs sind schon immer recht cool.

Auch wenn der Survival-Mode eher eine nette Zugabe, statt essenziellen Content bietet, ist der komplette Spezialeinheiten-Modus insgesamt ein nettes Paket mit Beschäftigung. Habt ihr euch davon bisher ferngehalten, schaut auf jeden Fall mal rein und versucht euch an den Missionen. Hier gibt’s Tipps für den Einstieg.

Da die Warzone auch nach dem Release von Black Ops Cold War weiterläuft, könnt ihr Cosmetics, die ihr jetzt im SpecOps-Modus verdient, auch in Zukunft weiternutzen. Holt euch noch ein paar Skins, bevor der Speicherfresser CoD MW endgültig von der Platte fliegt. Schaut euch hier an, wie Warzone mit Cold War weitergehen könnte.