Call of Duty: Modern Warfare brachte mit NVG Reinforcement einen komplett neuen Modus ins Spiel. Schauen wir uns an, was der so drauf hat und welche Taktiken zum Sieg führen.

Was ist das für ein Modus? Der neue Modus „NVG Reinforcement“ vereint ein paar klassische Spielmodi mit einer militärischen Nachtwanderung. Das funktioniert sogar ziemlich gut und macht besonders im Team richtig Spaß. Der Modus kam mit dem letzten Playlist-Update und bringt damit mal wieder frischen Wind in den Multiplayer-Shooter.

In dieser Form gab es diese Match-Art noch nie bei Call of Duty: Modern Warfare, deshalb hier eine kurze Vorstellung mit Tipps für den Sieg des Season-2-Modus.

NVG Reinforcement spielt tief in der Nacht und bietet dadurch eine Extra-Herausforderung.

Eine nächtliche Mischung aus Cyberangriff und Herrschaft

Welche Modi werden hier kombiniert? Die Regeln sind ähnlich wie in Cyberangriff. Ihr habt nur ein Leben, könnt aber wiederbelebt werden. Statt Bomben zu legen, müsst ihr allerdings Flaggen einnehmen, wie in Herrschaft. Und anstatt Kumpels direkt wiederzubeleben, könnt ihr sie nur zurückbringen, wenn das Team eine Flagge erobert.

Eine weitere Besonderheit stellt die Anzahl der Spieler dar. Denn der Modus ist ein 4vs4 und mit nur 8 Spieler sind deutlich weniger unterwegs, als bei den meisten anderen öffentlichen Modi, die 6vs6 gespielt werden.

Das „NVG“ steht hier für „night-vision goggles“ und bedeutet „Nachsicht-Brille“. Denn der komplette Modus spielt im Dunkeln und gibt der Mission einen Extra-Kick.

Wie kann man gewinnen? Das Team, das 4 Matches für sich entscheiden kann, gewinnt die Runde. Das Match könnt ihr auf drei Arten gewinnen:

Erledigt alle Gegner

Haltet beim Ablaufen der Zeit die meisten Flaggen

Nehmt alle Flaggen ein

Es gibt aber eine Ausnahme. Wenn ein Gegner grade auf einer Flagge steht, während das eigene Team die 3. und letzte Flagge einnimmt, gewinnt ihr nicht direkt, sondern der Feind kann die Flagge noch einnehmen und das Spiel damit sichern.

Passt auf die Ecken auf! Jeder Tod kann für diese Runde der letzte sein.

Flaggen-Management als Schlüssel zum Sieg

Wie gewinnt man am besten? Der schnellste und häufigste Weg zum Sieg führt über das Erledigen der Gegner. Das kann manchmal aber ziemlich schwierig werden, da die Feinde ihr komplettes Team wiederbeleben, wenn eine Flagge eingenommen wird.

Das bedeutet, ihr müsst mit nur 4 Spielern manchmal 3 Flaggen sichern. Selbst wenn nur noch ein Gegner über die Karte schleicht, keine leichte Aufgabe. Allerdings könnt ihr euch mit ein paar Taktiken einen deutlichen Vorteil verschaffen:

Bereitet ein Nachtsicht-Loadout vor – Für die kleine Nachtschicht solltet ihr auf Visiere und Laser verzichten. Viele Visiere funktionieren nicht und selbst die kleinen Laser verraten euch. Schalldämpfer funktionieren schon besser.

– Für die kleine Nachtschicht solltet ihr auf Visiere und Laser verzichten. Viele Visiere funktionieren nicht und selbst die kleinen Laser verraten euch. Schalldämpfer funktionieren schon besser. Lasst eure Flagge ruhen – Nehmt eure eigene Flagge erst ein, wenn aus eurem Team jemand gefallen ist. So könnt ihr euren Trupp gleich wieder auffüllen.

– Nehmt eure eigene Flagge erst ein, wenn aus eurem Team jemand gefallen ist. So könnt ihr euren Trupp gleich wieder auffüllen. Taktik für B – Gebt zum Start Vollgas und zu dritt auf B. Schlägt der Angriff fehlt, nehmt eure Flagge ein und versucht es nochmal. Wenn ihr dann B nehmt, wird euer Team noch einmal aufgefüllt.

– Gebt zum Start Vollgas und zu dritt auf B. Schlägt der Angriff fehlt, nehmt eure Flagge ein und versucht es nochmal. Wenn ihr dann B nehmt, wird euer Team noch einmal aufgefüllt. Spielt bedacht – Wenn der erste Ansturm vorbei ist, schaltet einen Gang runter. Die Modi mit nur einem Leben spielen sich ein wenig anders. Nutzt die Aggressivität der Gegner, um schneller im Visier zu sein, wenn sie gegen euch anrennen.

– Wenn der erste Ansturm vorbei ist, schaltet einen Gang runter. Die Modi mit nur einem Leben spielen sich ein wenig anders. Nutzt die Aggressivität der Gegner, um schneller im Visier zu sein, wenn sie gegen euch anrennen. Teilt euch auf, aber bleibt zusammen – Redet und stimmt euch ab, seid aber nur so weit voneinander entfernt, dass ihr euch noch sehen könnt. Wenn ein Spieler down ist, bleibt der weiter im Spiel und kann über den Spectator-Mode ein wenig mithelfen.

– Redet und stimmt euch ab, seid aber nur so weit voneinander entfernt, dass ihr euch noch sehen könnt. Wenn ein Spieler down ist, bleibt der weiter im Spiel und kann über den Spectator-Mode ein wenig mithelfen. Plan A oder C – Viele Teams lassen ihre eigene Flagge unbeaufsichtigt, wenn sie auf B rennen. Ihr könntet einen Mitspieler schon in der Nähe des gegnerischen Punktes platzieren und dann im richtigen Moment die Flagge einnehmen, um euer Team wieder voll zu machen.

Im Team geht der Modus richtig ab und ihr braucht nur wenig andere Mitspieler. Modi mit 4-Spieler-Teams sind übrigens eine optimale Vorbereitung auf den Squad-Kampf im kommenden Battle Royale von Modern Warfare „Warzone“.