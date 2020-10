Die Black-Ops-Reihe von Call of Duty hat viele Anhänger und etliche Spieler feiern die immer wiederkehrenden Zombie-Modi. Ein YouTuber wünscht sich nun eine spezielle Zombie-Map im kommenden Call of Duty: Black Ops Cold War zurück und stellt dazu sogar eine riesige Werbetafel direkt vor dem Büro der Entwickler auf.

Was zur Hölle? Ja, richtig gelesen: Der YouTuber JohnyJ25 hat eine riesige Werbetafel in Santa Monica im US-Bundesstaat Carolina aufstellen lassen. Auf der steht in großen Lettern: „Hey Treyarch! Remastert Der Riese!“

Die Tafel steht angeblich in der Nähe der Büros von Treyarch, den Entwicklern der Black-Ops-Reihe von Call of Duty. Sie ist der aktuelle Gipfel seiner Kampagne, um die Map „Der Riese“ (engl. „Die Rise“) aus Black Ops 2 als Remaster im kommenden Black Ops Cold War zurückzubringen. Das befindet sich aktuell in der Beta, die nun auch für Xbox und PC gestartet ist.

Der YouTuber hat zuvor bereits monatelang dafür gekämpft, die Karte im kommenden Black Ops zu sehen. Er hat dafür einen eigenen Twitter-Bot und sogar eine Website erstellt, die schon den Titel „Wurde Der Riese schon remastert?“ trägt und einfach nur „Nein“ anzeigt.

In einem Tweet stellt JohnJ25 klar, dass er den Entwicklern nichts böses will. Er wünscht sich einfach nur die Karte als Remaster im neuen Teil und hofft darauf, weil Treyarch bereits zuvor alte Inhalte in neuen Teilen remastert hat. In einem weiteren Tweet fragt er seine Community, ob er noch mehr Werbeschilder kaufen soll:

Woher hat der die Kohle? Das Geld für diese Aktion hat JohnJ25 aus einer Crowdfunding-Kampagne, die seit Juni 2020 läuft und an der sich aktuell 241 Spender beteiligt haben. Deren Namen sind auf dem Schild verewigt, auch wenn sich einige davon einen Spaß gemacht haben und sich Namen wie „Noname YEET“ oder „Licensed Contractor“ gaben.

„Der Riese“ ist eine beliebte Zombie-Map

Was ist so besonders daran? Der Riese ist eine Zombie-Map, in der ihr in der namensgebenden Fabrik der Nationalsozialisten gegen Wellen von Zombies kämpft. Die Besonderheit der Map ist allerdings, dass sie vor allem auf Vertikalität setzt.

Statt, wie viele andere Maps, weitläufige Flächen und viele Gebäude zu bieten, besteht Der Riese aus einem Turm mit vielen Ebenen. Das gefiel offenbar vielen Spielern an dieser Karte, die sie nun wieder im kommenden Teil sehen wollen. Wer sich die Map genauer ansehen will, für den haben wir hier über eine Stunde Gameplay eingebunden:

Wie wahrscheinlich ist ein Remaster? Dass Cold War einen Zombie-Modus bekommen wird, ist bereits bekannt. Außerdem macht der neue Teil der Reihe in vielen Belangen einen Rückschritt, besonders was TTK („Time-to-Kill“) und Realismus angeht.

Cold War wird damit wieder etwas actionlastiger und weniger taktisch. Der Shooter-Profi shroud nennt Cold War „simpler“ als Modern Warfare und genau das gefällt ihm. Das spräche dafür, dass Maps aus alten Teilen wie Black Ops 2 zurückkehren könnten.

Allerdings geht Cold War einen ganz anderen Weg und thematisiert den Kalten Krieg zwischen Russland und den USA. Ob untote Nazis da einen Platz haben, lässt sich anzweifeln. Das Remaster einer so stark auf Vertikalität ausgelegten Map wäre umständlich und stünde vermutlich der Entwicklung der eigenen Story im Weg.

Ob und wann das Remaster kommt, können wir deswegen nicht genau sagen. Erst einmal steht die Beta des neuen Teils an und wir haben euch hier auf MeinMMO bereits verraten, was ihr zur Beta von Cold War wissen müsst. Der Release findet dann am 13. November statt.