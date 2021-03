Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Die Wunderwaffen könnt ihr dann noch an den Pack-a-Punch-Maschinen, die ihr auf jeder Map findet, zu Anti-Zombie-Über-Waffen schmieden. So werden sie zu den besten Knarren beim Kampf gegen die müffelnden Zombie-Horden.

Welche 4 Möglichkeiten gibt es? Startet ihr ein reguläres Zombie-Match auf “Die Maschine” oder “Firebase Z”, gibt es gezielte Möglichkeiten, um an die starken Zombie-Killer zu kommen. Im Ausbruch-Modus ist das nicht ganz so gut planbar – ihr müsst auf euer Glück hoffen. Denn ihr bekommt die Wunderwaffen durch:

Was sind Wunderwaffen? Damit bezeichnet man im Zombie-Modus von Call of Duty besondere Anti-Zombie-Schießeisen. Sie haben meist eine stärkere Wirkung als normale Waffen und sind nicht Teil des Multiplayers. In Black Ops Cold War wurden bisher 3 Wunderwaffen gesichtet:

Der Ausbruch-Modus von Call of Duty: Black Ops Cold War schickt euch auf eine kleine Open-World mit unzähligen fiesen Untoten. Wie ihr die starken Wunderwaffen in Outbreak bekommt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

