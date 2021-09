Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Wer sich den Multiplayer-Reveal von CoD Vanguard nochmal anschauen und sehen will, wie unsere Experten Julius, Marco, Fabian und Gustaf Gabel die neuen Infos bewertet haben, findet den gesamten Stream in der Wiederholung auf Twitch .

Die Multiplayer-Beta erweitert die Inhalte, die bereits in der Alpha spielbar waren, um einige klassische CoD-Features wie Team Deathmatch, Domination und Kill Confirmed, aber auch der neue Alpha-Spielmodus Champion Hill sowie ein an Hardpoint erinnernder Modus namens Patrol sind dabei.

