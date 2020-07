Borderlands 3: Neues Update verändert überraschend viel – Patch Notes

In Borderlands 3 erscheint heute ein neues Update, das viele „Quality of Life-„Änderungen mit sich bringt. Manche davon sind so gut, dass sich Fans im reddit begeistert zeigen.

Was steckt in dem Update? Der neue Patch und Hotfix am 23. Juli erschien ohne große Ankündigung, fällt jedoch überraschend groß aus. Er bringt einige wichtige und geforderte Änderungen, darunter eine neue Möglichkeit an Legendarys zu kommen, die Entfernung von sinnlosen Salbungen auf Waffen und Balance-Anpassungen.

Der gesamte Patch kommt im reddit sehr gut an. Er wird von vielen Spielern als „großartiger Patch“ bezeichnet und der Nutzer Boone_Slayer behauptet sogar, dass sich „Borderlands 3 im besten Zustand überhaupt“ befindet.

Wir haben euch die Änderungen des Updates nochmal ausführlicher zusammengestellt.

Neuer Nutzen für Eiridium und 21 entfernte Salbungen

Was ändert sich an Legendarys? Mit dem neuen Update könnt ihr euch Legendarys über den Fabrikator verdienen. Dazu setzt ihr 250 Eridium ein und erhaltet im Gegenzug 1 bis 3 Legendarys, wobei DLC- und Boss-Legendarys ausgeschlossen sein könnten.

Außerdem habt ihr nun eine kleine Chance, dass ihr Legendarys im Verkaufsautomaten finden könnt.

Was ändert sich noch am Loot? In Bezug auf Loot hat Gearbox mit dem Update einige weitere Änderungen vorgenommen:

Der Automat von Crazy Earl auf der Sanctuary verkauft euch jetzt bereits erhaltene Belohnungen aus Missionen für Eridium, sodass sich auch dort ein Besuch wieder lohnt.

21 Bosse haben eine Überarbeitung bekommen, damit ihr sie besser farmen könnt. Sie haben Anpassungen beim Loot und eine Respawn-Mechanik bekommen.

Die Qualität von Loot von Truhen und Badass-Gegnern wurde etwas erhöht, damit sie sich belohnender anfühlen.

Badass-Gegner droppen euch nun besseren Loot.

Was ist neu bei den Salbungen? Die größte Neuerung betrifft wohl die Salbungen. Von den bisher vorhandenen Salbungen, die sich zufällig auf Waffen befinden, werden 21 entfernt, von denen die meisten in den Augen vieler Spieler sowieso nutzlos waren. Dazu gehören etwa Anointments die in der Luft triggern, oder beim Sliden.

Wer jedoch eine alte Salbung besitzt, soll diese auch weiterhin nutzen können.

Was hat sich sonst geändert? Der Patch brachte zudem Anpassungen am Mayhem Mode, kleine Balance-Änderungen, verschiedene Bugfixes, sowie Optimierungen für Audio und UI.

Die gesamte Liste der Änderungen und auch die angepassten Bosse und Salbungen findet ihr in den englischen Patch Notes.

Wie geht es mit Borderlands 3 weiter? In einem Tweet wurden die Pläne für die kommenden Events im Shooter veröffentlicht. Außerdem könnt ihr in Richtung September und Oktober mit dem nächsten DLC zu Borderlands 3 rechnen.

Diese Events erwarten euch demnächst.

Eine Neuerung könnten dabei neue Skill-Bäume für die Kammerjäger sein. Dies deutet zumindest ein Leak an.