Ein smarter MMORPG-Experte sagt, Blizzard wollte bei ihm Werbung buchen: Er lehnte ab

Was sagt Asmongold? Natürlich hat Asmongold längst auf das Video reagiert (via youtube ). Damit rennt Hayes bei Asmongold offene Türen ein, wobei Asmongold kein derart selbstloses Verhalten zu Sponsoring an den Tag legt.

Das erzählt der Expert e: In einem Clip auf TikTok sagt Hayes, Blizzard habe bei ihm angefragt, was seine Bedingungen wären, um ein Spiel zu bewerben. Sie wollten, dass er den neuen Game-Modus für Hearthstone bewirbt und fragten ihn, wie viel das koste.

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

Der YouTuber Josh Strife Hayes gilt als einer der klügsten Köpfe, was MMORPGs und MMOs angeht. Er erzählt jetzt, Blizzard habe bei ihm angefragt, was es koste, wenn er Werbung für einen neuen Spiel-Modus im Kartenspiel Hearthstone mache, aber das Studio kassierte von Hayes eine Abfuhr.

