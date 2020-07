Die Klasse Bändiger (Tamer) in Black Desert Online hat einen dicken Nerf kassiert. Die Spieler des MMORPGs wollen nun eine Änderung erwirken, verzichten dabei aber bewusst auf den üblichen Shitstorm.

Das ist der Nerf: Vor einigen Tagen kam in Black Desert Online ein Update raus, das einige größere Balance-Änderungen im PvP mit sich brachte. Eine Änderung galt der Klasse Bändiger, die mit ihrem Pet Heilang agiert.

Die Bändiger erhielten in diesem Update einen dicken Nerf von 12,5% auf ihren Schaden und müssten in naher Zukunft mit weiteren Nerfs für ihre Ultimate-Fähigkeit rechnen.

Dabei war die Klasse schon vor den Nerfs laut den Aussagen der Spieler nicht besonders beliebt im PvP.

Das Pet Heilang kämpft mit euch zusammen gegen Monster und kann ab Level 49 sogar als Mount fungieren

Die 10 MMORPGs mit dem besten PvP aller Zeiten

Was machen die Spieler? In einem Discord, der spezifisch für Bändiger-Spieler aufgebaut wurde, haben sich die Admins zu dem Nerf geäußert. Logischerweise waren die Spieler nicht glücklich über die Änderungen an ihrer Klasse und haben beschlossen eine Aktion zu starten, um dem Nerf rückgängig zu machen.

Ihr Plan ist es dabei, ein Gespräch mit den Entwicklern zu suchen. Es soll also kein Shitstorm oder Rage-Thread auf reddit werden, sondern eine zivilisierte Diskussion über die aktuelle Lage der Bändiger-Klasse.

In dem Discord und in offiziellen Foren starteten sie daher einen Aufruf, der BDO-Spieler darum bittet, ein Support-Ticket zu schreiben. Als Inhalt in dem Ticket soll eine vorbereitete Nachricht sein, die alle Nachteile der Klasse aus der Spielersicht genau schildert. Dazu gehören zum Beispiel

langsame Bewegungsgeschwindigkeit

niedriger Burst-Schaden

erhöhter erlittener Schaden

Die vollständige Nachricht, die die BDO-Spieler an den Support schicken sollen.

Am Ende der Nachricht werden die Entwickler direkt angesprochen und darum gebeten an der Stelle eine Lösung für die Bändiger-Klasse gemeinsam mit den Spielern zu finden.

Der höfliche und konstruktive Ton der Nachricht steht im Kontrast zu häufig beleidigenden und wütenden Reaktionen, die nach Nerfs in Foren und auf Social Media herrschen.

Dennoch wollen die Spieler, dass ihre Stimme gehört wird und bitten daher auch Spieler anderer Klassen, sie bei der Aktion zu unterstützen. Sie sollen diese Mail an den Support schicken und je mehr Leute es machen, desto besser.

Black Desert Online hat aber auch Content für PvE-Fans, das ihr euch genauer anschauen solltet.