Baldur’s Gate 3: Spieler verbringt mehrere Stunden damit, ein Volk zu retten – Aber das wendet sich gegen ihn

Ein Spieler hat Zeit, Mühe und viele Versuche investiert, um ein Volk in Baldur’s Gate 3 zu retten. Aber das zeigte sich alles andere als dankbar und sorgte bei dem Spieler für Frust.

Auf Reddit beschreibt der Nutzer „Danica170“ am 18. Oktober eine Situation aus dem dritten Akt in Baldur’s Gate 3. So begegnet er dem NPC Barcus, dem er unbedingt helfen will. Der Spieler setzt also alles daran, die gefangenen Gondianer zu retten – unter anderem Wilbren und Barcus.

Spoiler-Warnung: In dem Artikel wird ein Kampf thematisiert, den ein Spieler im dritten Akt von Baldur’s Gate 3 erlebt hat.

Um die zwei Stunden habe der unglückselige Spieler damit verschwendet, die Gondianer zu befreien, bevor sie sich wegen einer Kleinigkeit gegen ihn wandten. Falls euch der Name Barcus so gar nichts sagt, könnte es daran liegen, dass euch (so wie mir) relativ zu Beginn des Spiels ein kleines Missgeschick mit dem NPC passiert ist.

Nicht nur die NPCs zeigen manchmal metaphorisch den Mittelfinger, sondern Baldur’s Gate 3 generell:

Das Öl sorgte für eine Wendung

So lief der Rettungsversuch ab: In dem Beitrag auf Reddit schreibt „Danica170“ am 18. Oktober, dass er davon gelesen habe, wie anstrengend es sei, die Gondianer in Baldur’s Gate 3 zu retten. In seinem dritten Durchlauf wollte er es versuchen. „Kann ja nicht so schwer sein“, dachte er sich. Aber dann kam es anders.

Das schreibt „Danica170“ dazu:

Ich habe viele Beiträge und Kommentare darüber gelesen, dass […] sie alle zu retten, ein riesiger Albtraum ist. Dies ist mein dritter Durchlauf, und ehrlich gesagt habe ich mich nie wirklich um die Gondianer gekümmert, weil ich Barcus’ Geschichte nicht verstanden habe. Aber in diesem Durchlauf habe ich versucht, Barcus zu helfen, weil er wunderbar ist und so viel mehr verdient. Also werde ich alle Gondianer retten. […] Das wird schon gutgehen. Es war gar nichts gut. Ich habe diesen Kampf mindestens 20 Mal versucht, bevor ich es endlich geschafft habe, sie alle zu retten. 20 Versuche, bei denen sie sich in Explosionen teleportierten […]. Schließlich beendete ich den Kampf, alle überlebten. Großartig! Endlich. Das hat mich ja nur 2 Stunden gekostet. Und dann passiert das mit dem Öl. Das gleiche Öl, das ihr Anführer hergezaubert hat, um ihre armen Ärsche zu retten. Und dann greifen sie mich alle an. Ich habe die letzten Stunden damit verbracht, zu versuchen und zu scheitern, [sie] zu retten, und so danken sie mir. Nur, weil sie ausgerutscht und gefallen sind. Es tut mir leid, euch alle infrage gestellt zu haben. Ich hatte Unrecht.

Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: 22. Oktober, 16 Uhr) verzeichnet der Beitrag auf Reddit bereits 4.500 Upvotes und über 500 Kommentare. Der Kommentar mit den meisten Upvotes kommt von „clif08“. Er schreibt: „Ich möchte wirklich Patchnotes sehen, in denen das behoben wird. Etwas wie ‘Gondianer begeben sich weniger in Gefahr’ oder ‘Stark verbesserte KI der Gondianer durch Abschalten der KI.’“

Auch andere Spielerinnen und Spieler scheinen genervt von dem Verhalten der NPCs zu sein. Der Nutzer „zane_asterious“ schreibt: „Ich wünschte, sie würden nicht so einen Blödsinn machen. Bitte, um Himmels willen, helft mir, euch zu helfen.“ Andere schreiben, dass die Gondianer scheinbar einfach gerne leiden möchten.

Ein Spieler gibt in den Kommentaren den hilfreichen Tipp, dass man kleine NPCs mithilfe eines starken Charakters, zum Beispiel Karlach, aus dem Gefahrenbereich werfen kann. Das half ihm dabei, die Gondianer zu retten.

Auch andere Spielerinnen und Spieler teilen hilfreiche Tipps für Baldur’s Gate 3 mit der Community. Viele davon haben sie allerdings selbst erst nach Hunderten von Spielstunden herausgefunden:

Spieler von Baldur’s Gate 3 teilen zahlreiche nützliche Tipps, die sie viel zu spät gelernt haben