Die beste Zimmerpflanze für Gamer soll 180 Euro kosten – Das macht sie so besonders

Zimmerpflanzen gehören zur beliebten Verschönerung in den Wohnungen. Nun hat ein Team eine Pflanze vorgestellt, die eine Sache besonders gut machen soll. Das klingt nach der perfekten Pflanze für das Gaming-Zimmer, doch der Preis dürfte vielen nicht gefallen.

Es gibt verschiedene Gründe, warum man sich eine Pflanze in die Wohnung stellen sollte:

Pflanzen verbessern etwa die Luftfeuchtigkeit in der Luft, da sie 90 % des Wassers wieder in die Luft abgeben.

Laut einer NASA-Studie sind Pflanzen natürliche Luftreiniger und säubern die Luft von giftigen Stoffen.

Außerdem sollen Pflanzen das Stresslevel reduzieren (via ncbi.nlm.gov).

Eine Firma wollte nun die Grünpflanzen noch besser machen und veränderte dafür eine bekannte Pflanze, die sich viele Personen gern in die Wohnung stellen. Der Preis für so eine Pflanze ist aber auch nicht gerade günstig.

Genetisch veränderte Pflanze soll 30 mal effektiver als normale Pflanzen sein

Was genau hat das Unternehmen gemacht? Das Team der Firma Neoplants hat sich die luftreinigende Funktion einer Goldene Efeutute (Pothos) vorgenommen und angepasst. Dafür musste man das Genom der Pflanze vollständig entschlüsseln. Das soll wohl so kompliziert wie der Bau eines Flugzeugs gewesen sein (via bgr.com).

Die restlichen Funktionen der Pflanze habe man übrigens nicht verändert, heißt es von Neoplants. Die Pflanze wachse nicht schneller und sei auch nicht resistenter gegen Krankheiten.

Was bringt diese Änderung? Mit der gentechnisch veränderten Zimmerpflanze soll die Reinigungswirkung viel besser als von herkömmlichen Zimmerpflanzen sein. Nach Angaben von Neoplants ist die Neo P1 sogar 30 Mal effektiver als die besten NASA-Pflanzen (via neoplants.com)

Die Pflanze soll viel besser mit organischen Verbindungen (VOC) umgehen können, die in verschiedenen Produkten wie Chemikalien, Reinigungsmitteln oder Baumaterialien zum Einsatz kommt. Eine umfangreiche Liste findet ihr beim Umweltbundesamt.

Was kostet so eine Pflanze? Die gentechnisch veränderte Zimmerpflanze soll für einen Preis von 179 US-Dollar in den Handel kommen und dürfte, wenn sie in Deutschland erhältlich sein wird, rund 180 bis 200 Euro kosten. Damit ist die Pflanze deutlich teurer als eine normale Zimmerpflanze. Zum Vergleich: Für eine herkömmliche Goldene Efeutute zahlt ihr im Baumarkt rund 10 Euro.

