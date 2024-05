50 Leute spielen das beste Story-MMORPG auf Steam noch – Es ist kostenlos, toll für Solospieler

Es ist eine der traurigsten Geschichten in der Welt der Online-Rollenspiele: Das MMORPG mit der besten Story und das sich ideal für Einzelspieler eignet, liegt seit Jahren brach. Aktuell hat es im Schnitt noch 50 Spieler auf Steam: Die Rede ist von The Secret World Legends. Ein MMORPG, bei dem alles schiefging, was nur schiefgehen kann.

Was ist das für ein Spiel?

The Secret World ist ein MMORPG, das in einer Version der realen Welt spielt, nur dass alle Mythen und jede Verschwörungsgeschichte, die man jemals gehört hat, wahr sind.

Das MMORPG gilt als eines der MMORPGs, die die besten Geschichten schreiben, und es ist für Singleplayer ideal geeignet.

Das Spiel ist auf Steam kostenlos spielbar. Es werden jedoch einige optionale DLCs verkauft. Bei Steam steht „The Secret World Legends“ bei 68 Prozent positiven Reviews.

Secret World Legends: Der Launch-Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Wie eine Kurzgeschichten-Sammlung der besten Horror-Autoren

Warum ist das Spiel so gut? The Secret World ist für alle Fans von MMORPGs und guten Horror-Storys einen Abstecher wert:

Das Spiel erzählt tolle Geschichten; In seinen besten Momenten ist The Secret World so als versinkt man in einem Band mit richtig guten Horror-Kurzgeschichten

Das MMORPG ist stark inszeniert, mit einer guten Sprachausgabe und toller Atmosphäre

Das Spiel ist clever: Immer wieder muss man, wie ein Detektiv, nach der Lösung von Rätseln suchen

Wenn es so gut ist, warum ist es so ein Flop? Bei „The Secret World“ ging wirklich alles schief, was schief gehen kann:

Der Publisher Funcom hatte sich vorher mit „Age of Conan“ bei vielen die Reputation versaut

Das MMORPG kam genau zwischen den Hit-Spielen Diablo 3 und Guild Wars 2 raus

Außerdem hatte Funcom noch einen Finanzskandal wegen Insider-Handel am Hals

Letztlich ging dem Studio das Geld aus und es stand kurz vor dem Bankrott, was The Secret World auch geschadet hat. Erst der Überraschungshit „Conan Exiles“ konnte Funcom 2017 retten.

Man versuchte mit dem frischen Geld noch mal halbherzig The Secret World neu aufzulegen, aber es war zu spät: Der Relaunch des MMORPGs als kostenloses Spiel „The Secret World Legends“ im Frühling 2017 interessierte kaum noch wen.

Wie steht es heute um das Spiel? The Secret World hatte auf Steam noch nie sehr viele Spieler und in den letzten Jahren wurden es immer weniger. Seit März 2022, also seit zwei Jahren, ist man auf eine Kernspielerschaft gefallen, wodurch noch zwischen 50 und 80 Spielern online sind.

Aber aktive Spieler versichern, das sei gar nicht so schlimm. Man könne ohnehin die meisten Inhalte im Spiel solo schaffen und für die wenigen Gruppeninhalte fände sich schon jemand (via reddit).

Offiziell arbeitet Funcom noch an The Secret World: Es finden etwa noch Events statt, mit neuen Inhalten kann man aber wohl nicht rechnen.

Wie viel Interesse noch am Spiel ist, sieht man daran, dass Kickstarter-Projekte rasend schnell finanziert werden.

„Alan Wake 2 ist wie ein AAA The Secret World“

Was ist die Alternative? In einem Foren-Thread sagen etwas nostalgische Spieler von The Secret World, wer sich ein Gefühl dafür verschaffen will, wie The Secret World wäre, wenn es ein Hit geworden wäre, solle sich einfach Alan Wake 2 anschauen.

Insgesamt ist The Secret World eine der traurigsten Geschichten von MMORPGs, aber zumindest hatte The Secret World eine Chance. Es gibt einige MMORPGs, die nie das Licht der Welt erblickt haben und die sogar noch vor dem Release gestorben sind: 5 aussichtsreiche MMORPGs, die gestorben sind, noch bevor sie ihren Release hatten