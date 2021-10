Battlefield 2042: Neuer Gameplay-Trailer stellt 3 Maps vor und zeigt Wingsuit-Action

Was zeigt der Trailer noch? In den Gameplay-Szenen sind neben den Maps weitere interessante Details zu erkennen. Unter anderem zeigt das Video, dass nun Punkte für Kills und Assists direkt angezeigt werden.

“Renewal” versetzt euch in die ägyptische Wüste. Sie ist aufgeteilt in einen sandigen, lebensfeindlichen Bereich sowie eine grüne Wiesenlandschaft, die mit prunkvollen Gebäuden protzt.

Bei “Discarded” (Abgelegt) handelt es sich um eine in Indien gelegene Map, in der ihr euch durch heruntergekommene Schiff-Wracks kämpft. Stürme können das Geschehen beeinflussen.

Das ist der Trailer: Der Trailer erschien am Donnerstag, dem 28. Oktober 2021 um 17:00 Uhr auf YouTube. Das Video zeigt einige Gameplay-Szenen – unter anderem ist der Wingsuit endlich so richtig in Aktion zu sehen.

