Diese Dinge passieren einfach! Wir führen eine komplexe Operation durch, und was mich am meisten überrascht, ist, dass wir historisch gesehen nur sehr wenige oder gar keine derartigen Vorfälle hatten. Sie sind sowohl super professionell als auch ein wichtiger Beitrag zum Erfolg.

Wie geht es jetzt weiter? Die Bank selbst erklärte, dass man den Mitarbeiter nicht bestrafen wolle und erklärte, dass so ein Fehler jedem passieren könne, der „komplexe Operationen“ betreibe. Außerdem betonte die Bank, dass man aus diesem Fehler lernen könne, damit solche Verluste nicht noch einmal passieren können. In einer E-Mail des CEOs der Bank an die Angestellten heißt es:

Was war das für ein Fehler? Bestimmte Daten und Zahlen wurden bei der Bank in eine riesige Excel-Tabelle eingetragen. Und genau hier passierte dann der Fehler: Nach Angaben der Verantwortlichen, die es vorgezogen haben, anonym zu bleiben, entstand das Problem, als das falsche Datum eingegeben wurde. Davon berichten unsere französischen Kollegen von Jeuxvideo.com .

