Baldur’s Gate 3: Spieler finden den „Dark Urge“ im Spiel, selbst wenn sie ihn gar nicht gewählt haben

In Baldur’s Gate 3 könnt ihr den Dark Urge im Verlauf der Story finden, selbst wenn ihr ihn gar nicht spielt. Ganz gesund ist er allerdings nicht mehr.

Baldur’s Gate 3 steckt voller kleiner Geheimnisse, die Spielerinnen und Spielern beim ersten Durchlauf entgehen. Eine scheinbar unwichtige Leiche am Wegesrand kann eine größere Bedeutung haben, die man erst beim wiederholten Durchlauf der Story begreift. So ist es etwa bei einem Körper der Fall, den man in Akt 3 finden kann. Denn das ist der Dark Urge, falls ihr ihn nicht ausgewählt habt.

Was wurde gefunden? Im Subreddit von Baldur’s Gate 3 postete Shinobi-King18 einen Screenshot mit der Frage, ob er „gerade den Dark Urge in der Kampagne von Tav gefunden habe“. Denn tatsächlich hat er eine Leiche mit dem Namen „Fallen Bhaalspawn“ gefunden, die exakt so aussieht wie der Standard des „Dark Urge“-Helden, den man als Origin-Charakter auswählen kann.

In den Kommentaren wird diese Vermutung dann bestätigt, da sehr viele Hinweise dafür sprechen.

Wo kann man den Dark Urge finden? Falls man den Dark Urge nicht in der Gruppe hat, kann man ihn in Akt 3 finden, in den Gemächern von Orin, nachdem ihr (hoffentlich) euren Gefährten gerettet und Orin die Rote im Kampf bezwungen habt.

Dass es sich dabei um den „Dark Urge“ handeln muss, belegen mehrere Indizien. Zum einen kann man den „Fallen Bhaalspawn“ nur finden, wenn man den Dark Urge nicht spielt, zum anderen hat er exakt das Äußere des Standard-Dark-Urge im Charakter-Editor. Aber auch der Ritualkreis, in dem die Leiche liegt, ist exakt der gleiche, mit dem der „Dark Urge“ ansonsten seine grausamen Morde durchführen würde.

Einziger Wermutstropfen: Der Zauber „Mit Toten sprechen“ funktioniert leider nicht bei der Leiche.

Auch wir bei MeinMMO hatten viel Spaß mit dem “Dark Urge”.

Dem “Dark Urge” geht es nicht mehr ganz so gut, wenn ihr ihn in Akt 3 findet.

Was hat es mit dem Dark Urge auf sich? Die Geschichte des „Dark Urge“ ist in Baldur’s Gate 3 besonders, da sie sich deutlich von anderen Spieldurchläufen unterscheidet. Der Dark Urge hat nämlich den Drang, immer mal wieder Chaos zu stiften und eben dem inneren „dunklen Verlangen“ nachzugeben – was meist in ziemlich brutalen Morden endet.

So richtig zieht die Geschichte des Dark Urge allerdings erst in Akt 3 an, wenn sie viel stärker mit der Haupthandlung verwoben wird. Zumindest dann, wenn ihr einen Dark Urge in der Gruppe habt. Dabei findet ihr Stück für Stück heraus, dass man als Dark Urge ein „Bhaalspawn“ ist, also direkt vom Gott Bhaal besessen ist, dem man hin und wieder durch rituelle Morde huldigt.

Wenn ihr diesen Charakter nicht spielt, dann findet ihr ihn in den Gemächern von Orin der Roten. Denn sie ist ebenfalls ein Bhaalspawn und sorgt für jede Menge Chaos in der Stadt Baldurs Tor.

Dass man den Dark Urge als Leiche finden kann, ist übrigens nur logisch, denn auch er ist einer der „Origin Charaktere“ des Spiels. Falls ihr verschiedene Charaktere im Spiel nicht in Akt 1 in eure Gruppe aufnehmt oder sie schlicht „überseht“, dann könnt ihr auch ihre Leichen im Spiel finden.

Habt ihr die Leiche des Dark Urge direkt als diesen erkannt? Oder seid ihr gedankenlos an dem Toten vorbeigegangen?

Der “Dark Urge” kann übrigens einen ganz besonderen Zauber erhalten – aber den müsst ihr euch böse verdienen.