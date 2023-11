Baldur’s Gate 3: Spieler wirft tote Katze, belebt sie versehentlich wieder, wird trotzdem von seinen Freunden verprügelt

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

So heißt es etwa: Räupchen habe ihn ja gewarnt. Fragt ihr die Katze mit dem Zauber „Mit Tieren sprechen“, ob ihr sie streicheln dürft, lehnt Räupchen ab. Der Kater will das nicht. Andere sind froh, dass es der Katze gut geht – das Wohlergehen des Spielers sei eher zweitrangig.

Am Ende hätten ihn seine Begleiter zu Tode geprügelt. Jaheira, die eigentlich so etwas wie die strenge Mutter des Lagers ist , soll dabei noch gesagt haben: „Wehe, du stirbst mir jetzt!“, während sie ihm endgültig die Lichter ausgeknipst hat.

Das passiert nach dem Wurf: An dieser Stelle war der Nutzer lalo___cura auf Reddit und fand den leblosen Körper von Räupchen in seinem Lager. Damit der Kadaver nicht einfach so herumliegt, wollte der Spieler sie „zu den anderen Leichen“ in seine Kiste packen.

Die Community lobt Baldur’s Gate 3 für die vielen Möglichkeiten, die das Spiel bietet. Das meiste davon wirkt geplant. Einige Interaktionen sind aber offenbar Bugs. Ein Spieler hat nun herausgefunden, was passiert, wenn er eine bestimmte Katze in Akt 3 wirft – und warnt davor, es ihm nachzumachen.

