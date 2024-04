Spieler tritt seinem Freund in Baldur’s Gate 3 bei, will nur nett sein, zerstört den Honour-Run in wenigen Minuten

In Baldur’s Gate 3 ist der Honour-Mode für die Spieler gedacht, die sich einer extremen Challenge stellen wollen. Jeder noch so kleine Fehler kann zum Game Over führen. Ein Spieler hat nur mit einem einzigen Cantrip den Run seines Freundes zerstört.

Was ist der Honour-Mode? Der Honour-Mode in Baldur’s Gate 3 ist eine Hardcore-Spieloption, bei der nur ein einziger Speicherstand existiert und ihr könnt kein Save-Scumming betreiben. Ihr habt also nur eine Chance und wenn eure Gruppe stirbt, dann habt ihr verloren. Dieser Modus ist für erfahrene Spieler gedacht, die eine extreme Challenge suchen.

Ein Spieler namens Lordlyweevil78 hat sich in den Honour-Mode gewagt. Nach nur 50 Minuten Spielzeit erhielt er eine Anfrage von einem Freund, der sich dem Spiel anschließen wollte. Da der Spieler nicht viel zu verlieren hatte, stimmte er zu, den Freund in sein Abenteuer aufzunehmen – ein großer Fehler, wie sich herausstellte.

In den nächsten 5 Minuten passierte eine Reihe von Ereignissen, die wild waren

Was ist passiert? Der Spieler hat seine Story auf Reddit geteilt. Innerhalb von nur 5 Minuten sorgte der Freund mit einem einzigen Zaubertrick (Cantrip) dafür, dass das der Honour-Mode in Trümmern lag. Während einem Dialog entschied sich der Freund dazu, den Cantrip Freunde zu casten und zwar auf den freundlichen Anführer der Tieflinge im Smaragdhain – nämlich Zevlor.

Um welchen Dialog geht es? Es handelt sich um die Szene, wenn ihr zum ersten Mal den Smaragdhain betretet, nachdem ihr den Hain erfolgreich gegen ein paar Goblins verteidigt habt. Zevlor und ein Söldner mit lockigen Haaren streiten sich und es droht zu eskalieren.

Doch ihr könnt die Situation ganz einfach per Dialog besänftigen – ganz ohne Freunde zu casten, was Lordlyweevil78 an der Entscheidung seines Freundes umso mehr kritisiert, auch wenn er es offenbar nur gut gemeint hatte.

Cantrip Freunde zerstört Honour-Run

Was ist danach passiert? Nachdem der Freund den Cantrip auf Zevlor gewirkt hatte, war Zevlor alles andere als freundlich gestimmt. Denn Zevlor trat den Spielern in den Hintern und steckte sie ins Gefängnis zu der Goblin-Dame Sazza.

Dazu sagt der Spieler folgendes:

Die Szene, in der sie [Sazza] bedroht wird, wird abgespielt und zieht mich aus dem Gefängnis, wo das Spiel denkt, dass ich sein sollte, was den Dialog Du solltest im Gefängnis sein auslöst. Wir scheitern am Dialog Ich sollte nicht im Gefängnis sein, du spinnst, also will uns plötzlich der ganze Hain verprügeln und wir sind Level 2 ohne Waffen, um es kurz zu machen, wir werden niedergestreckt. Lordlyweevil78 auf Reddit

Was macht denn der Cantrip? Mit Freunde erhaltet ihr einen Vorteil bei Charisma-Prüfungen gegenüber nicht feindseligen Kreaturen. Ihr verzaubert damit jemanden, um den Dialog zu euren Gunsten zu manipulieren. Wenn der Cantrip erfolgreich ist, betrachtet euch das Ziel als Freund ist geneigt, freundlich zu handeln und sogar zu helfen.

Dadurch könnt ihr:

An wichtige Infos rankommen

Einen Vorteil in Verhandlungen erhalten

Einen NPC überzeugen, euch zum Beispiel zu helfen

Doch hier kommt der Haken: Der Cantrip kann dazu führen, dass freundlich gesinnte Charaktere plötzlich feindlich werden. Denn, wer will schon manipuliert werden? Wenn der Zauber also abklingt, weiß das Ziel möglicherweise, dass es bezaubert wurde.

Bestenfalls benutzt ihr Freunde gegen NPCs, die ihr danach nie wieder treffen wollt.

Besonders im Honour-Modus kann das schnell zu einem fatalen Fehler führen und euren Run ruinieren, wie diese Story eindrucksvoll zeigt.

