Chef von Baldur’s Gate 3 erklärt, wen man nicht feuern darf: „Wer die entlässt, ist ein Idiot“

Was sind das für Leute? Ein „Technical Artist“ sitzt an der Schnittstelle zwischen den Künstlern und Programmieren eines Projekts. Er stellt sicher, dass die Künstler die notwendigen Programme und die Technik haben, um gut arbeiten zu können.

Ich kann dir sagen. Ich bin ein Entwickler: Wenn du einen Technical Artist feuerst, bist du ein Idiot. Weil sie die ganze Pipeline definieren, was wiederum die Kosten deiner Assets bestimmt. Sie können so viel bestimmen und sie kennen deine Games – gerade wenn sie erfahren sind, es ergibt überhaupt keinen Sinn sie zu feuern. Egal, wir stellen sie ein, damit sie für uns arbeiten.

Er antwortet auf die Frage, was das Geheimnis ist, erfahrene Entwickler in der Firma zu halten:

Das sagt Vincke zu Fehlern in der Gaming-Industrie: In einem Interview mit Eurogamer spricht Swen Vincke über die Gaming-Industrie und wie wichtig es ist, erfahrene Entwickler zu haben und zu behalten.

