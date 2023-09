Jason Momoa kehrt als König von Atlantis zurück auf die Leinwand – „Der Lichtblick für alle DC-Fans“

DC hat überraschend den Trailer zur Fortsetzung ihres Kinohits Aquaman veröffentlicht, der im Dezember in die Kinos kommen soll. Was ihr von der Fortsetzung erwarten könnt, haben wir hier auf MeinMMO kurz für euch zusammengefasst.

Aquaman and the lost Kingdom ist die Fortsetzung des DC-Hits Aquaman aus dem Jahre 2018 und setzt nach den Ereignissen des ersten Films an. Für viele Fans scheint die Fortsetzung ein Lichtblick zu sein, wenn man sich die Reaktionen auf den Trailer anschaut.

Wie der Trailer verrät, wird aber nicht nur der beliebte Held auf die Leinwand zurückkehren:

Warum ist die Fortsetzung ein Lichtblick für DC-Fans? Wie durch die Kommentare via Youtube deutlich wird, sind die Fans begeistert von dieser Fortsetzung. So schreibt kingsoloist, dass Aquaman 2 „ein Lichtblick für alle DC-Fans“ ist und mit dieser Meinung scheint er nicht allein zu sein.

Die Fans scheinen aber nicht nur wegen der Story und dem charmanten Hauptdarsteller so begeistert von dem Film zu sein. Viele loben zudem in ihren Kommentaren vor allem den Regisseur James Wan und hoffen auf großartige Arbeit von ihm.

Begeisterung herrscht auch über den wiederkehrenden Cast aus dem ersten Teil. Vor allem der Antagonist scheint sich ebenso wie Aquaman selbst zum Fan-Liebling entwickelt zu haben. So schreibt unter anderem nicktroisi6347, dass Black Manta einfach nur bedrohlich und knallhart aussieht und, dass es toll sei ihn als Hauptbösewicht zu sehen.

Diese Schauspieler könnt ihr im zweiten Teil erwarten:

Jason Momoa als Aquaman

Patrick Wilson als Orm

Amber Heard als Mera

Yahya Abdul-Mateen II als Black Manta

Nicole Kidman als Atlanna

Es werden also einige bekannte Gesichter aus dem Originalcast zu sehen sein und ihren alten Rollen erneut Leben einhauchen.

In seiner Rolle als Aquaman wurde Momoa schnell zum Liebling der DC-Fans, doch eine Rolle für die Gegenspieler von Marvel lehnte er aus einem ganz bestimmten Grund ab.

Worum geht es in der Fortsetzung? In Aquaman and the lost Kingdom geht es erneut um den Versuch von Black Manta seinen Feind Aquaman zu besiegen und dabei Atlantis zu Falls zu bringen. Angetrieben vom Wunsch, den Tod seines Vaters zu rächen, nutzt Black Manta diesmal die gefährliche Macht des schwarzen Dreizacks im Kampf gegen Aquaman.

Im Kampf gegen Black Manta schließt sich Aquaman mit seinem inhaftierten Bruder Orm zusammen. Das eher unpassende Duo steht jetzt vor der großen Aufgabe, ihre Differenzen zu beseitigen, um Atlantis zu retten und das Unheil für die ganze Welt abzuwenden.

In der Fortsetzung übernimmt Amber Heard wieder die Rolle als Mera. Die Schauspielerin schlüpft nicht nur für ihre Rollen in Kostüme:

