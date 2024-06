Anno 117 zeigt nicht mal Gameplay, begeistert Fans trotzdem direkt: „Perfektes Szenario“

Ein neuer Teil der Anno-Reihe wurde per frischem Trailer angekündigt. Es erscheint 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Wir reisen ins Jahr 117 und eine Epoche, in der Fans sehr viel Potenzial sehen.

Das ist das Spiel: Im Rahmen der Ubisoft Forward 2024 wurde mit Anno 117: Pax Romana der nächste Teil der Anno-Reihe vorgestellt. Anno ist ein absoluter Klassiker für Strategie- und Aufbaufans: Hier erschafft man sich quasi aus dem Nichts heraus ein riesiges Reich, bei dem ein Element ins andere greift.

Dementsprechend passt auch das neue Setting von Anno 117: Hier geht es nämlich ins römische Reich, in dem ihr als Statthalter eine Provinz verwalten sollt.

Im Trailer wird das Spiel unter dem Motto „Build it and they will come“ entsprechend vorgestellt: Dort spricht ein Redner erst zu einer gähnenden Leere, in der maximal ein paar Ziegen grasen. Doch die Umgebung entwickelt sich weiter, und schon bald sind am Horizont die ersten Segel neuer Siedler zu sehen.

Hier seht ihr den Trailer:

Teaser zu Anno 107 versetzt euch ins alte Rom Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Fans haben richtig Lust auf die lang vergangene Epoche

So fallen die Reaktionen aus: Auch, wenn das kurze Video im Grunde nichts über das Spiel verrät, außer dem Setting, fällt die Reaktion vieler Fans positiv aus. Der Vorgänger, Anno 1800, hat rein spielerisch viele begeistert. Sollte das in das neue Setting im römischen Reich übertragen werden, dürften viele schon zufrieden sein:

„Das perfekte Szenario für Anno, und das letzte Spiel, Anno 1800, war vielleicht das beste der Reihe. Ich denke, etwas Hype ist angebracht“, schreibt etwa User „born-out-of-a-ball“ auf Reddit.

„Anno 1800 ist eines meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. Ich hoffe, dass dieses Spiel an all die großartigen Dinge anknüpft, die dieses Spiel der Serie hinzugefügt hat. Ich habe das Gefühl, dass viele Fans sich für das nächste Spiel ein römisches Spiel gewünscht haben, auch wenn Anno 9 ein toller Name gewesen wäre (dieses ist das achte Spiel der Serie)“, findet User elfranco001 (via Reddit).

Und auch User trouble_bear schreibt: „Endlich ein Anno-Spiel, das noch weiter in der Vergangenheit liegt. Das oder ein Setting in der Bronzezeit war meine Hoffnung. Ich hoffe, dass es gut wird, als Fan der römischen Ära scheinen viele Spiele verflucht zu sein (ich schaue dich an, Rome Total War 2 und Imperator Rome)“ (via Reddit).

Mit dem Jahr 117 geht Anno weiter in der Zeit zurück, als jemals zuvor. Anno 1404 war die bislang älteste Epoche, die das Spiel behandelte – nun springen wir nochmal deutlich weiter zurück.

Auch in den YouTube-Kommentaren zeigen sich viele Spieler in den Kommentaren begeistert, ihre Städte im römischen Reich erbauen zu können. Einen Wermutstropfen finden dort aber einige: Im Trailer wird für den PC bislang nur von Releases über Ubisoft oder den Epic Games Store gesprochen. Steam fehlt bislang in der Auflistung der Plattformen, für die das Spiel erscheint. Dabei sind dafür die Xbox Series X, die Xbox Series S und auch die PS5.

Was ist noch bekannt? Die offizielle Website zum Spiel erklärt nochmal das Setting, dass man sich als Statthalter um Städte in den römischen Provinzen kümmert – ihr werdet in die Zwillingsprovinzen Latium und Albion versetzt. Dabei ist es offenbar auch möglich, sich den Vorgaben des Römischen Reichs entgegenzustellen.

Wie gewohnt wird sich das Spiel um den Bau und Handel einer Stadt handeln, die sich immer weiter zur Metropole ausweitet. Von Kultur ist die Rede, aber auch von Rebellion. Es scheint also, verschiedene Wahlmöglichkeiten im Laufe des Spiels zu geben, worauf man seinen Fokus setzt – so, wie man das von Anno kennt. Und wenn ihr die Wartezeit auf das Spiel verkürzen wollt: Hier findet ihr 5 gute Strategiespiele, die ihr gegen eure Freunde spielen könnt.