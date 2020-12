Die Kone Aimo Remastered bietet ein gelungenes Gesamtbild aus Hardware, Design und Haptik. Die Software ist weniger gelungen und hat einige Macken. Auch benötigt es etwas Zeit, bis man sich in die vielen Funktionen der Software eingelesen hat. Das hohe Gewicht der Gaming-Maus (130 Gramm) dürfte ebenfalls nicht jedermanns Sache sein. Hier lohnt sich aber der Blick in unseren Test zur Roccat Burst Pro . Diese bietet einen ähnlich starken Sensor, wiegt mit 68 Gramm jedoch nur die Hälfte.

Die Gaming-Maus des Herstellers Rocat bietet euch eine tolle Ergonomie und liegt dank angenehmen Material griffig in der Hand. Außerdem verschmutzt sie nicht so leicht. Auch unter unseren besten Gaming-Mäusen 2020 gilt die Roccat Kone Aimo Remastered als die Empfehlung der Redaktion.

Worum geht’s? In den letzten Wochen gab es mit Black Friday und der Cyber Week viele spannende Deals. Doch auch in nächsten Tagen bis Weihnachten wird es noch ein paar Deals für Gamer oder Interessierte geben.

Ihr sucht nach Hardware-Deals oder günstigen Angeboten vor Weihnachten für Gaming-PC oder Konsole? Wir schauen uns Angebote bei Amazon, MediaMarkt und Co an und stellen Headsets, Mäuse und Tastaturen vor. Dieses Mal dabei ein Tastaturen-Bundle von Corsair, ein Blue Mikrofon und Roccats Kone Aimo Remastered.

