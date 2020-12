Amazon 3-für-2 Angebot: Spiele für PC, PS5, PS4 & Xbox kaufen

Bei Amazon kosten diese euch nach Abzug des Rabatts nur noch 129,75 Euro, also 43,25 Euro pro Spiel. Im Preisvergleich der günstigsten Anbieter kosten euch die Spiele dagegen zusammen 170,60 Euro und somit 56,86 Euro pro Spiel. Ihr spart euch also rund 13 Euro pro Spiel oder insgesamt rund 40 Euro.

So funktioniert das Angebot: Legt einfach drei Spiele von der Aktionsseite in den Warenkorb. An der Kasse wird dann automatisch der Preis des günstigsten Spiels vom Kaufpreis als Rabatt abgezogen. Bei solchen Aktionen lohnt es sich immer Spiele zu kombinieren, die in einem ähnlichen Preissegment liegen, um den bestmöglichen Rabatt für diese zu erhalten.

