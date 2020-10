Dank der RTX 2070 könnt ihr bei Spielen wie Cyberpunk 2077 die Raytracing-Technologie nutzen. Durch diese wird vor allem die Atmosphäre in den Spielen noch immersiver. Mit der Grafikkarte sind zudem sehr hohe bis maximale Details in Full-HD möglich.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. zwei × = 2

Insert

You are going to send email to