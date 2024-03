Andrew Tate wurde wohl erneut verhaftet, nachdem sich sein Kumpel im Stream verplapperte

Der ehemalige Twitch-Star Adin Ross erzählte seinen Fans auf Kick, dass er eine Einladung von seinem Mentor Andrew Tate bekommen habe. Das führte offenbar zur erneuten Festnahme der umstrittenen Social-Media-Persönlichkeit.

Was ist die Situation um Andrew Tate? Der ehemalige Kickboxer wurde als Influencer auf Plattformen wie X, ehemals Twitter, TikTok und Twitch zu einer äußert kontroversen Figur. Er versteht sich als eine Art Vorzeige-Mann: Er erklärt, wie sich Männer verhalten sollten und gibt fragwürdige Dating-Tipps.

Dabei geriet Tate vermehrt für seine radikalen und frauchenverachtenden Aussagen in der Kritik und wurde 2022 von den meisten gängigen sozialen Netzwerken verbannt. Seine Anhänger forderten daraufhin mit dem Slogan „free Andrew Tate“ die Freischaltung ihres Vorbilds. Als Elon Musk das damalige Twitter übernahm, wurde Tates Account dort allerdings wieder hergestellt.

Im Dezember 2022 wurden Andrew Tate und sein Bruder Tristan von den rumänischen Behörden unter dem Verdacht des Menschenhandels und der organisierten Kriminalität verhaftet – ein gefundes Fressen für Reaction-Streamer. Im August 2023 wurden die Brüder aus dem Hausarrest entlassen, erwarten aber noch ihren Prozess in Rumänien.

Was ist der aktuelle Stand? Am 12. März 2024 wurden die Tate-Brüder erneut festgenommen und für 24 Stunden festgehalten. Die Verhaftung erfolgte aufgrund eines Haftbefehls aus dem Vereinigten Königreich, der nichts mit den bisherigen Vorwürfen gegen Tate zu tun haben soll, sich aber offenbar auf denselben Zeitraum bezieht, in dem auch andere Vergehen stattgefunden haben sollen.

Das Berufungsgericht Bukarest soll dem Auslieferungsantrag zwar zugestimmt, ihn jedoch zurückgestellt haben, bis das Gerichtsverfahren in Rumänien abgeschlossen ist.

Berichten zufolge war es ausgerechnet Tates Zögling Adin Ross, der die Behörden informierte, dass die Brüder vorhätten, Rumänien zu verlassen.

Wer eine kleine Atempause von der geballten Toxizität braucht, kann einen Blick ins Video werfen:

Adin Ross soll Fluchtpläne im Stream ausgeplaudert haben

Was hat Adin Ross angestellt? Offenbar verplapperte sich der 23-Jährige in seinem Stream auf Kick. Dort berichtete er seinen Fans von einer besonderen Einladung von Andrew Tate und schien Privatnachrichten aus dem Chat der beiden vorzulesen.

Ross behauptete, Tate hätte ihn nach Rumänien eingeladen, um eine Woche lang gemeinsam zu streamen und Inhalte zu produzieren. Es sei die letzte Gelegenheit, bevor er Rumänien für immer verlasse. Adin Ross und Andrew Tate kennen sich seit Mitte 2022, als der damalige Twitch-Star ihn in seinen Stream einlud.

Ein Sprecher dementierte gegenüber RollingStone, dass die Tates vorgehabt hätten, das Land zu verlassen. Adin Ross habe die Nachrichten von Tate falsch dargestellt, so der Sprecher. Zudem streiten die Brüder weiterhin sämtliche Vorwürfe ab und seien fest entschlossen, die Anschuldigungen mit aller Entschlossenheit und Entschiedenheit zurückzuweisen (via Aol.).

Wie wird das online diskutiert? Auf Reddit und X bezweifeln viele Nutzer die Echtheit der Nachrichten, die Adin Ross erhalten haben soll. So könnten die Nachrichten mittels Spoofing so ausgesehen haben, als stammten sie von Tate selbst. Hätten die Behörden tatsächlich derartige Nachrichten von Tate nachweisen können, hätten sie ihn wohl nicht so schnell entlassen, so die Vermutung.

Andere Nutzer spotten hingegen: Sollte Tate seine Fluchtpläne ausgerechnet mit Adin Ross geteilt haben, verdiene er die Verhaftung schon allein für diese Fahrlässigkeit.

Für Adin Ross scheint es zurzeit einfach nicht laufen zu wollen: Seit seinem permanenten Twitch-Bann ist er eines der Aushängeschilder von Kick, doch dort blamierte er sich kürzlich mächtig.