Streamer soll einem Rapper 2 Millionen $ für einen Auftritt bezahlt haben – Doch der haut nach 6 Minuten ab

Adin Ross war dabei, einer der ganz großen Streamer auf Twitch zu werden. Doch nach mehreren kontroversen Auftritten bannte die Plattform ihn permanent. Mittlerweile ist er bei der Konkurrenz von Kick und macht dort ebenfalls mit Skandalen von sich reden.

Was war das für ein Auftritt? Der Kick-Streamer Adin Ross (23) hatte für den 5. Februar 2024 unserer Zeit einen ganz besonderen Gast in seinen Stream eingeladen: den angesagten Rapper Jordan Terrell Carter alias „Playboi Carti“. Der Stream sollte im Anschluss an die Verleihung der Grammy Awards stattfinden, wo der Musiker aufgetreten war.

Rapper lässt Adin Ross anderthalb Stunden warten

Wie lief der Auftritt ab? Wohl nicht so, wie geplant. Denn Playboi Carti ließ Adin Ross zunächst einmal über anderthalb Stunden lang warten – in dieser Zeit saß der Streamer allein mit seinem Chat in einem abgedunkelten Raum, offenbar einer Art Lagerhalle.

Als der Rapper schließlich auftauchte, wirkte die Interaktion zwischen ihm und Adin Ross ziemlich unangenehm und bemüht: Playboi Carti trug eine Maske und war in der dunklen Halle ohnehin kaum zu erkennen. Der Rapper murmelte ein paar unverständliche Sätze, tanzte kurz zu seiner eigenen Musik und ließ sich von Adin Ross eine Tasche voll Bargeld geben – dann verschwand er.

Nach knapp 6 Minuten war alles vorbei. Zurück blieben ein enttäuschter Adin Ross und seine Zuschauer. Besonders bitter: Der Streamer soll viel Geld für den Auftritt bezahlt haben.

So hatte er noch am Tag des Auftritts Gerüchte abgestritten, dass er Playboi Carti 50.000 $ bezahlen würde: In Wahrheit seien es 2 Millionen bar und ein Ferrari:

Der größte „Livestream-Betrug“ aller Zeiten?

Der YouTuber Ludwig Ahgren bezeichnete die Aktion in seinem Video vom 5. Februar 2024 als wohl größten Livestream-Betrug aller Zeiten (via YouTube). Er führt jedoch auch Zweifel daran an, dass Adin Ross wirklich die vollen 2 Millionen US-Dollar bezahlt haben soll.

Der Streamer erwähnt bei einem Telefonat im Stream selbst, er habe nicht die volle Summe bezahlt. Einige Zuschauer vermuten sogar, dass der ganze Auftritt gestellt gewesen sein soll. Für Ludwig erscheint das jedoch nicht plausibel: So ein guter Schauspieler sei Adin Ross nicht.

Außerdem sei der Streamer immer noch extra für den Auftritt eingeflogen und habe wirklich anderthalb Stunden lang in der dunklen Halle auf Playboi Carti gewartet. Auch, wenn der monetäre Verlust etwas geringer sein dürfte, habe der Streamer immer noch einen hohen Preis bezahlt, so der YouTuber.

Obwohl einige Fans enttäuscht vom Verhalten des Rappers sind, hält sich das Mitgefühl mit dem Streamer in Grenzen, denn Adin Ross selbst ist eine kontroverse Figur. Mit Anfang 20 legte er auf Twitch einen rasanten Aufstieg hin, dem ein tiefer Fall folgte:

Adin Ross streamte zwar schon seit 2014 auf Twitch, sein Kanal begann jedoch erst 2020 und 2021, so richtig durchzustarten. 2022 war er bereits einer der absoluten Top-Verdiener der Plattform.

Immer wieder fiel der Streamer jedoch durch kontroverse Äußerungen auf, wie etwa, als er sich furchtbar beim durchschnittlichen Einkommen eines normal arbeitenden Menschen vertat.

Anfang 2023 begann Adin Ross, der zunehmend Glücksspiel in seinen Streams gezeigt hatte, auf Kick zu streamen. Kurz darauf wurde er von Twitch gebannt und veranlasste die Plattform sogar dazu, etwas nahezu Einzigartiges zu tun: Twitch erklärte den Bann.

