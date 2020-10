500 Millionen Spieler zockten diese 10 Games auf PS4 – Ihr auch?

Eine Liste zeigt, welche Spiele bisher am meisten auf der PlayStation 4 gezockt worden sind. Welche davon habt ihr auch gespielt? MeinMMO stellt euch die 10 Spiele vor.

Um was geht’s? Im PS4-Subreddit wurde ein Bild veröffentlicht, welches die PS4-Spiele mit den meisten Spielern zeigt. Dabei geht es um die gesamten Spielerzahlen der einzelnen Spiele.

Woher stammen die Daten? Die Daten stammen von Gamstat.com, es sind also keine offiziellen Daten von Sony selbst.

Die Zahlen von Gamestat basieren dabei, laut eigenen Aussagen, auf einer repräsentativen Stichprobe von rund 8 Millionen PSN-Konten, die über eine Schnittstelle abgerufen werden. Die Daten werden dann mit einer Fehlerquote auf alle PSN-Konten hochgerechnet.

Sony hatte außerdem zu „MyPS4Life“ versehentlich konkrete Zahlen zu allen PS4-Titeln veröffentlicht (via arstechnica.com). Diese nutzt Gamestat.com ebenfalls, um die Zahlen zu erstellen.

Als dritter Faktor kommen die Achievements hinzu. Aus prozentualen Werten der Trophäen, verknüpft mit der Gesamtzahl der Spieler, lässt sich eine Zahl errechnen.

Das Spiel Fortnite: Battle Royale wird laut der Website nicht mitgerechnet, da hier belastbare Zahlen fehlen (via gamstat.com ). Seit dem Game-Update 3.4.0 taucht das Spiel nicht mehr in der Trophäen-Liste auf. Es wäre zwar möglich, aber deutlich fehleranfälliger. Im September 2014 hatte das Spiel auf der PS4 rund 65 Millionen Spieler

Die PS4-Liste im offiziellen PS4-Subreddit

Diese 10 PS4-Spiele wurden am meisten gezockt – spielt ihr sie auch?

An dieser Stelle stellen wir euch die 10 meistgespielten PS4-Spiele vor. Die Zahl hinter dem Spiel stellt immer die Gesamtzahl der Spieler dar. Beachtet jedoch, dass es sich bei den Daten nicht um offizielle Zahlen von Sony oder den Entwicklern handelt.

10. FIFA 19 (36,6 Millionen)

Genre: Sport | Entwickler: EA | Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 13. September 2018 | Modell: Buy-to-play

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? FIFA 19 ist ein Sportsimulation von EA Sports. Im Vergleich zu FIFA 18 bot man jede Menge Neuerungen. Zu den wichtigsten Neuerungen zählten damals vor allem neue Lizenzen. So waren mit der UEFA Champions League und UEFA Europa League die zwei wichtigsten europäischen Club-Wettbewerbe dabei.

Einer der besten FIFA-19-Spieler ist übrigens ein Deutscher. Dieser hatte sensationell den eWorld Cup in London gewonnen.

9. FIFA 20 (36,9 Millionen)

Genre: Sport | Entwickler: EA | Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 10. September 2019 | Modell: Buy-to-play

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? FIFA 20 ist ebenfalls ein Sportspiel von EA Sports und der Nachfolger von FIFA 19. Die groß beworbene Neuerung in FIFA 20 war der VOLTA-Modus – eine Straßenfußball-Variante neben den üblichen Spielen.

Allerdings kam der Modus aufgrund einiger spielerischer Schwierigkeiten nur bedingt bei den Spielern an. Außerdem vermissten viele eine Möglichkeit, den Straßen-Modus mit ihren Freunden zu spielen. Deswegen wurde der VOLTA-Modus für FIFA 21 überarbeitet und mit mehr Koop-Möglichkeiten ausgestattet.

Mit FIFA 20 haben außerdem viele neue Stadien der deutschen Ligen ihren Weg zu FIFA gefunden. Gleich 13 neue Arenen waren in dem Ableger aus der ersten und zweiten Bundesliga dabei.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

8. FIFA 18 (40,5 Millionen)

Genre: Sport | Entwickler: EA | Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 29. September 2017 | Modell: Buy-to-play

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? FIFA 18 ist das dritte Sportspiel der FIFA-Serie, welches sich in unserer Liste wieder findet – und gleichzeitig der älteste Ableger der Reihe, der in dieser Liste landet.

Im Vergleich zu FIFA 17 hatte EA vor allem Feinheiten am Gameplay geändert. Eine große Neuerung war außerdem das Hinzufügen der 3. Liga – die hatte in der FIFA-Reihe bisher gefehlt.

Außerdem bekam der Story-Modus „The Journey“ eine zweite Saison – mit neuen Charakteren und neuen Story-Lines. Trotz der Neuerungen gab es viel Kritik an FIFA 18 von Gaming-Profis.

7. Call of Duty: WWII (64,4 Millionen)

Genre: Shooter | Entwickler: Sledgehammer Games | Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 3. November 2017 | Modell: Buy-to-play

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Call of Duty: WWII ist ein Ego-Shooter, der sowohl eine Einzelspielerkampagne als auch Mehrspieler- und Koop-Modi bietet. Die Kampagne erzählt dabei eine fiktive Geschichte rund um einen amerikanischen Soldaten, der in der Normandie landet. Im Mehrspielermodus ist unter anderem auch wieder der Zombie-Modus vertreten.

Auch mehrere Jahre nach Release hat Call of Duty: WWII noch viele Fans, denn die Entwickler von Sledgehammer Games kümmerten sich fleißig um ihr Spiel und lieferten über Monate noch frische Inhalte.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

6. Apex Legends (46,9 Millionen)

Genre: Battle Royale | Entwickler: Respawn Entertainment | Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 04. Februar 2019 | Modell: Free2Play

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Apex Legends ist eine Mischung aus einem Hero-Shooter à la Overwatch und einem Battle-Royale-Game wie Fortnite. Dabei kämpft ihr in 2er- oder 3er-Teams gegen andere Teams, während das Spielfeld immer kleiner wird. Der Shooter spielt im gleichen Universum wie der Shooter Titanfall. Apex Legends ist kostenlos als Free2Play-Spiel veröffentlicht worden.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Auf der nächsten Seite stellen wir euch Platz 5 vor. Das ist ein Spiel, welches vor allem durch PS Plus groß geworden ist.