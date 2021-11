5 starke Waffen in Destiny 2, die ihr euch vor Witch Queen holen solltet

Auch in dieser Destiny 2 Woche gibt es keine Neuigkeiten zum Storyfinish der Season 15. So wie es aussieht haben die Spieler im November nicht mehr viel vor. Wäre da nicht die Tatsache, dass es derzeit ein paar richtig gute Waffen gibt, die mit Witch-Queen das Spiel wahrscheinlich verlassen werden.

Bungie macht es spannend. Während der Eisenbanner-Woche bleibt es still um die aktuelle Story. Im kommenden Monat steht das Event zum 30-jährigen Jubiläum an. Doch bis dahin passiert anscheinend nicht mehr viel Neues. Jetzt ist also der perfekte Zeitpunkt seine Sammlung zu ordnen, den Tresor auszumisten und Platz für diese fünf Waffen-Godrolls zu machen.

Darum solltet ihr die Waffen jetzt farmen:

Neue und alte saisonale Waffen werden mit der Erweiterung „Die Hexenkönigin“ das Spiel verlassen.

Es ist nicht sicher, dass alle Waffen der vergangenen Seasons dann auch in den Weltpool wandern.

Die Möglichkeit besteht, dass sie erst mal weg sind und nicht mehr erspielt werden können.

Saison der Jagd

„Ohrenbetäubendes Flüstern“, Leere Granatwerfer

Falls ihr es schon immer geliebt habt einen tödlichen Teppich unter euren Gegnern zu legen, ist dieser Granatwerfer perfekt. Mit ihm kann man nicht nur im Gambit richtig loslegen. Die Spieler haben teilweise einen Monat nach der perfekten Roll des kleinen Leere-Granatwerfers gefarmt.

Saison der Jagd „Ohrenbetäubendes Flüstern“, Leere Granatwerfer

Wer Granatwerfer hasst, wird diesen hier lieben: Dieser Granatwerfer explodiert nicht. Wenn ihr es hasst, dass die Granaten nur herumspringen und treffsicher immer genau durch die Beine der Gegner hoppeln dann holt euch dieses Exemplar. Die Waffe verursacht einen schädlichen Leerewall auf dem Boden, der ganze Gegnergruppen lustig in die Luft schnippen lässt und killt. Immer wieder schön anzusehen im PvE.

Diese Rolls empfehlen wir euch:

Ambitionierter Assassine: Überlädt das Magazin basierend auf der Anzahl rapider Kills vor dem Nachladen.

Überlädt das Magazin basierend auf der Anzahl rapider Kills vor dem Nachladen. Toben: Kills mit dieser Waffe verursachen temporär erhöhten Schaden.

Kills mit dieser Waffe verursachen temporär erhöhten Schaden. Optional Urqell: Mit dieser Waffe erzielte Kills erzeugen Fähigkeiten-Energie.

Mit dieser Waffe erzielte Kills erzeugen Fähigkeiten-Energie. Oder auch Selbstladehalter: Die Waffe wird nach einer kurzen Zeit automatisch geladen.

So bekommt ihr die Waffe: Ihr müsst dazu die Seasonaktivität „Zorngeborenen Jagd“ aus der Saison der Jagd spielen. Praktisch ist, dass man sich über den Kryptolith-Köder auch bestimmte Perks selbst auswählt oder weglässt. Die Waffe ist allerdings nicht jede Köder-Runde mit dabei. Ein paar Runs müsst ihr dafür sicherlich machen.

Saison der Auserwählten

„Außergewöhnliche Darbietung“, 750er Maschinenpistole

Sie hat bei vielen Spielern bereits jetzt einen festen Platz im Kinetik-Slot und gilt als einer der besten legendären Maschinenpistolen.

Diese Rolls empfehlen wir euch:

Auskommen: Das Besiegen von Zielen lädt das Magazin teilweise aus Reserven nach.

Das Besiegen von Zielen lädt das Magazin teilweise aus Reserven nach. Raserei: Das gibt euch einen satten Schadensbonus von 20 %. Solange ihr 12 Sekunden im Kampf seid, aktiviert sich der Perk.

So bekommt ihr die Waffe: Hier ist es nicht mehr nötig, die saisonale Aktivität zu spielen. Fokussiert einfach eure Umbral-Engramme auf „Werkzeuge der Auserwählten“ in der H.E.L.M. Das kostet euch, neben legendären Bruchstücken, nur noch Parallax-Bögen.

Saison des Spleissers

„Rastersprenger“, 540er Impulsgewehr

Der Rastersprenger ist ein grandioses Schnellfeuer-Energie-Impulsgewehr. Sie ist ein guter Ersatz für das Impulsgewehr aus der Träumenden Stadt „Des Horrors Mindeste“.

Diese Rolls empfehlen wir euch:

Aufheizen: Todesstöße mit dieser Waffe erhöhen die Präzision sowie die Stabilität und verbessern den vertikalen Rückstoß. Der Perk hilft enorm dabei auf eurem Ziel zu bleiben, um konsequenter Präzisionstreffer zu erzielen.

Todesstöße mit dieser Waffe erhöhen die Präzision sowie die Stabilität und verbessern den vertikalen Rückstoß. Der Perk hilft enorm dabei auf eurem Ziel zu bleiben, um konsequenter Präzisionstreffer zu erzielen. Raserei: Raserei: Wer nicht so treffsicher ist, sollte es damt probieren, da dieser Perk viel weniger Aufwand erfordert, um ihn auszulösen. Zudem gibt er euch einen satten Schadensbonus von 20 % solange ihr 12 Sekunden im Kampf seid.

Wer nicht so treffsicher ist, sollte es damt probieren, da dieser Perk viel weniger Aufwand erfordert, um ihn auszulösen. Zudem gibt er euch einen satten Schadensbonus von 20 % solange ihr 12 Sekunden im Kampf seid. Multi-Kill-Clip: Ein großartiger schadensverstärkender Vorteil, wenn man gut trifft.

So bekommt ihr die Waffe: Um die Waffe zu bekommen, müsst ihr die saisonale Aktivität aus Season 14 spielen „Override“. Daraus bekommt ihr „Entschlüsselten Daten“ mit denen sich Rastersprenger dann gezielt, über den Saison des Spleisser-Tabs in der H.E.L.M., fokussieren lässt.

Falls ihr mehr auf Automatikgewehre steht, dann spielt den Prophezeiung-Dungeon:

6 Waffen aus dem Prophezeiung-Dungeon in Destiny 2, die du farmen solltest

Saison der Auserwählten

„Nadelöhr“, Leere-Linear-Fusionsgewehr

Erst letzte Woche wollten alle dieses Schmuckstück, denn dank ihm konnten die Spieler Sedia „Die Korrumpierte“ in nur einer Phase legen. Das Nadelöhr ist eines der wenigen Linear-Fusionsgewehre, die überhaupt mit Vorpalwaffe droppen können.

Saison der Auserwählten „Nadelöhr“, Leere-Linear-Fusionsgewehr

Diese Rolls empfehlen wir euch:

Messucher: Durch Zielen mit dieser Waffe werden die effektive Reichweite und die Zoom-Vergrößerung erhöht.

Durch Zielen mit dieser Waffe werden die effektive Reichweite und die Zoom-Vergrößerung erhöht. Vorpalwaffe: Erhöhter Schaden gegen Bosse, Fahrzeuge und Hüter mit aktiver Super.

So bekommt ihr die Waffe: Fokussiert eure Umbral-Engramme auf „Werkzeuge der Auserwählten“ in der H.E.L.M. Wenn ihr ein paar legendäre Bruchstücke und Parallax-Bögen ausgebt, sollte euch recht schnell eine gute Roll droppen.

Trials of Osiris

„Shayuras Zorn“, Leere Maschinenpistole

Schon ohne irgendwelche Perks ist Shayuras Zorn nahezu allen MPs überlegen. Das liegt an der unglaublichen Reichweite und dem Zoom, der so untypisch für Maschinenpistolen ist. Vor allem im PvP ein solider Ersatz für die schwer-vermisste und vor allem ungenerfte Einsiedlerspinne.

Trials of Osiris „Shayuras Zorn“, Leere Maschinenpistole

Diese Rolls empfehlen wir euch:

Hammergeschmiedeter Drall (+10 Reichweite) oder Kleinkaliber (+7 Reichweite und Stabilität) sowie Verbesserte Geschosse (+10 Reichweite)

(+10 Reichweite) oder (+7 Reichweite und Stabilität) sowie (+10 Reichweite) Tunnelblick: Das Nachladen nach dem Besiegen eines Ziels verbessert die Zielerfassung und die Zielvorrichtungsgeschwindigkeit für kurze Zeit erheblich.

Das Nachladen nach dem Besiegen eines Ziels verbessert die Zielerfassung und die Zielvorrichtungsgeschwindigkeit für kurze Zeit erheblich. Kill-Clip: Wenn man nach einem Kill nachlädt, verursacht man erhöhten Schaden.

Destiny 2 hat eine neue, beste Maschinenpistole – Das macht Shayuras Zorn so stark

So bekommt ihr die Waffe: Shayuras Zorn gibt es in den Trials of Osiris. Sie ist auch als Meisterversion verfügbar. Durch das neue Lootsystem beim 14. Heiligen könnt ihr die Rolls einfach mit den Trials-Engrammen auf die Maschinenpistole fokussieren. Ihr müsst sie dazu nur einmal als Zufallsdrop über den Kryptarch erhalten haben.

Natürlich ist es möglich, dass die meisten der hier empfohlenen Waffen mit der neuen Erweiterung „Die Hexenkönigin“ nicht vollständig verschwinden. Sie werden jedoch, ohne Fokussierung oder die dann niedrigeren Drop-Raten, wesentlich schwieriger zu farmen sein.

Welche Waffen sollte man grundsätzlich im Tresor haben?

In Destiny 2 bringt jede neue Saison auch eine neue Meta mit sich. Dadurch, dass die Spieler in ihrem Tresor so wenig Platz haben, stellt sich oft die Frage: „Was hebt man in Zukunft noch auf und was zerlegt man?“.

Damit seid ihr immer gut bewaffnet:

Grundsätzlich empfiehlt es sich von jeder Waffengattung ein Versengen im Tresor zu lagern. Also beispielsweise ein Automatikgewehr mit Arkus, eins mit Leere und eins mit Solar. Ebenso bei Impulsgewehren, Schrotflinten usw.

In Zukunft wird hier sicher auch Stasis mit dazugehören.

Für den Kinetik Slot ist der Perk „Osmose“ auf einer Waffe immer hilfreich. Er sorgt dafür, dass eure Kinetik Waffe, nach dem Werfen der Granate, das Versengen eurer Super annimmt.

Welche Waffen ihr dafür dann genau auswählt, bleibt natürlich auch eine Frage der persönlichen Vorliebe.

Habt ihr schon alle Waffen mit den perfekten Rolls und seid startklar für die neue Erweiterung? Oder werdet ihr die Zeit der Content-Dürre chillig verbringen und es ruhig angehen?