5 Videospiele, die eine eigene TV-Serie bekommen

Nach dem Erfolg von Witcher und Arcane wurden eine ganze Reihe von TV-Serien zu Videospielen angekündigt. Wir fassen für euch zusammen, was darüber bekannt ist.

Videospielverfilmungen haben sich in der Vergangenheit oft als totale Flops herausgestellt. Filme und Serien zu großen und beliebten IPs wie Mortal Kombat, Street Fighter oder Assassin’s Creed erhielten vernichtende Reviews sowohl von Kritikern als auch von den Fans der Spiele.

Seit einigen Jahren scheint sich aber eine Wendung abzuzeichnen. Detective Pikachu, Werewolves Within und Sonic haben es erstmals geschafft, gute Wertungen bei der Review-Seite RottenTomatoes zu sammeln.

Bei den TV-Serien haben Witcher und Halo für positive Überraschungen gesorgt und den Weg für weitere Serien bereitet. Hier sind 5 Spiele und Spielereihen, für die eine eigene TV-Serie angekündigt wurde.

Resident Evil

Anbieter: Netflix

Netflix Release: 14. Juli

Das ist bereits bekannt: Die Serie hat die Umbrella Corporation im Fokus und spielt auf zwei Zeitebenen: im Jahr 2022 und 14 Jahre später 2036. Die Handlung folgt den beiden Schwestern Jade und Billie Wesker, die die Töchter des Wissenschaftlers Albert Wesker sind.

2022 ziehen sie nach New Raccoon City in die Nähe der Arbeitsstelle ihres Vaters. Dort müssen sie sich zunächst an der neuen Schule und in ihrem neuen Leben zurechtfinden. Im Jahr 2036 ist hingegen die Zombie-Apokalypse bereits ausgebrochen und Jade versucht verzweifelt, Informationen über die Zombies zu ergattern, während sie nach ihrer Schwester sucht.

Albert Wesker wird in der Serie übrigens von Lance Riddick gespielt, den die Fans von Destiny als Commander Zavala kennen.

The Last of Us

Anbieter: HBO

HBO Release: 2023

Das ist bereits bekannt: Die TV-Serie basiert auf den Ereignissen des ersten „The Last of Us“-Spiels, die den Charakteren Joel und Ellie folgen. Nach dem Ausbruch eines schrecklichen Virus sind große Teile der US-amerikanischen Bevölkerung zu Monstern mutiert und die Zivilisation völlig zusammengebrochen.

Joel und Ellie versuchen in dieser post-apokalyptischen Welt zu überleben, in der sie sich nicht nur gegen die mutierte Pilzmonster behaupten müssen, sondern auch gegen andere Menschen, die zu Kannibalen geworden sind.

Die Hauptrollen in der Serie werden von den „Game of Thrones“-Stars Pedro Pascal (Oberyn Martell) und Bella Ramsey (Lyanna Mormont) übernommen.

Assassin’s Creed

Anbieter: Neflix

Neflix Release: Unbekannt

Das ist bis jetzt bekannt: Tatsächlich wird die Gaming-Franchise nicht eine, sondern gleich mehrere Serien bekommen. Davon wird eine Live-Action werden und zwei weitere werden animiert sein. Es soll ein ganzes „Assassin’s Creed“-Universum aufgebaut werden.

Über das Setting dieser Serien ist bis jetzt allerdings nichts bekannt, wobei AC bekanntlich nach über einem Dutzend Hautspiele eine sehr große Auswahl bietet, die sich über viele Epochen zieht.

Bekannt ist allerdings, dass die Live-Action-Serie Jeb Stuart als Writer bekommen hat. Die meisten von euch werden ihn für seine Arbeit an dem ursprünglichen „Stirb Langsam“-Film kennen. Das lässt hoffen.

Fallout

Anbieter: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Release: Unbekannt

Das ist bis jetzt bekannt: Auch hier ist wenig darüber bekannt, worum es in der Serie gehen wird. Das Setting steht dank der Spiele aber immerhin fest. Die nukleare Post-Apokalypse darf bei Fallout natürlich nicht fehlen.

Mehr ist bekannt über die beiden Hauptcharaktere, die von Ella Purnell (Star Trek: Prodigy) und Walton Goggins (Tomb Raider 2018) gespielt werden. Während Goggins Charakter ein Ghoul ist, der von der Strahlung furchtbar verstümmelt wurde, ist der Charakter von Purnell „fröhlich und positiv“, was nicht zuletzt unheimlich rüberkommt.

Jonathan Nolan, der Schöpfer von Westworld, ist der Producer der Serie. Die Showrunner sind Geneva Robertson-Dworet, die unter anderem für ihre Arbeit an Tomb Raider (2018) bekannt ist, und Graham Wagner, der zuvor an The Office und Portlandia gearbeitet hat.

Cyberpunk 2077

Anbieter: Netflix

Netflix Release: 2022

Das ist bis jetzt bekannt: Die Story der animierten TV-Serie wird sich um einen Jugendlichen drehen, der auf den Straßen von Night City jeden Tag ums Überleben kämpft. Er schlägt sich durch als krimineller Södner genannt Edgerunner.

Die Serie wird zunächst 10 Episoden enthalten und wird von dem Studio Trigger produziert, das mit großen Namen wie Hiroyuki Imaishi, Masahiko Otsuka oder Hiromi Wakabayashi glänzen. Sie alle haben vorher an bekannten und beliebten Animes Kill la Kill, Promare und Gurren Lagann gearbeitet.

Bald wird es außerdem mehr Infos zu der Serie geben. Netflix kündigte für den 8. Juni einen Reveal an, bei dem die Fans mit hoher Wahrscheinlichkeit den ersten Trailer sehen werden.

Diese Videospiel-Serien kommen außerdem: Die Liste der Videospielverfilmungen hört damit aber natürlich nicht auf. Nach dem Erfolg von Witcher und Arcane bekommen außerdem folgende Games eine eigene TV-Serie:

Splinter Cell

Sonic – Knuckles Spin-Off

Tomb Raider Anime

Twisted Metal

God of War

It Takes Two und weitere.

Auf welche davon freut ihr euch? Welche davon würdet ihr lieber als Live-Action und welche als Animation sehen? Schreibt es uns in die Kommentare.

