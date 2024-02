Nach 21.136 Stunden mit einem einzigen Spiel urteilt er auf Steam: „Denke, die ersten 20.000 Stunden waren okay“

Ein Spieler hat über 20.000 Stunden in einem einzigen Spiel verbracht. Genauer gesagt, in Civilization 5. Seinen Eindruck vom Spiel hat er in einer Steam-Review festgehalten.

Um welches Spiel geht es? Civilization 5, in der römischen Schreibweise, V, ist ein Strategiespiel des Entwicklers Firaxis aus dem Jahr 2010. Das Jahr des Erscheinens merken wir uns, das wird noch wichtig werden.

Die Civilization-Reihe zählt bis heute sechs Ableger der Hauptserie, sowie eine Handvoll Erweiterungen und eigenständige Spiele, die Elemente der Hauptteile aufgreifen. Beispielsweise Civilization: Beyond Earth, das in einer fremden Galaxie spielt.

Civilization, kurz und liebevoll „Civ“ genannt, gehört zum Genre der Globalstrategie. Darin führt man die eigene Zivilisation durch verschiedene Zeitepochen bis zum Sieg, der auf verschiedene Arten erreicht werden kann. Doch egal, ob man die anderen Völker mithilfe von Militär, Kultur, Wissenschaft, oder Diplomatie schlägt, alles läuft immer in Runden ab.

Das sorgt dafür, dass man als Spieler schnell mal die Zeit vergisst. Stunden vergehen, und ehe man es sich versieht, ist wieder eine Nacht herum. Erst vor Kurzem teilte eine Spielerin die Geschichte ihrer Mutter, die viel Zeit in Civ 3 steckte. So ähnlich muss es auch einem Spieler ergangen sein, der nicht hundert, nicht tausend, nein, ganze 21.136 Stunden in Civ V verbracht hat.

Nach 20.000 Stunden war es Zeit für ein Fazit

Was bedeutet das für den Spieler? In erster Linie, dass der Spieler, der sich auf Steam simon nennt, das Spiel wirklich liebt. Die 21.136 Stunden kommen nämlich nicht von ungefähr. Zum Vergleich: Seit dem Release des Spiels am 21. September 2010 sind mehr als 108.000 Stunden vergangen. Allein über 20.000 davon hat der Spieler mit dem Zivilisieren seiner digitalen Völker verbracht. In Jahren ausgedrückt war simon fast zweieinhalb Jahre damit beschäftigt.

Wie lautet das Fazit des Spielers? Während sich viele Spieler schon nach wenigen Stunden in einem Spiel zu einer Steam-Review hinreißen lassen, wollte es simon anscheinend genau wissen. Erst nach den erwähnten 21.136 Stunden tippte er seine Rezension auf Steam. Und die war, anders als vielleicht erwartet, kurz und knackig.

Er schreibt nämlich: „Ich nehme an, die ersten 20.000 Stunden war es okay…“

Dass das Spiel ihm abseits dieser höchst bescheidenen Einschätzung gut gefallen haben muss, zeigt allein die beeindruckende Spielzeit.

Zwar ist Civilization eine Reihe, die ganz wunderbar nach dem „nur noch eine Runde“-Prinzip funktioniert und durchaus länger vor den Bildschirm fesselt, als zunächst beabsichtigt, trotzdem zeugt die Spielzeit schon von überdurchschnittlicher Leidenschaft für das Spiel. Ein anderer Spieler steckte hingegen 20.000 Stunden in ein MMORPG.

Was denken andere Spieler darüber? Einige andere Steam-User wollen simon die beeindruckende Zahl nicht ganz abkaufen. Unter der Review schreiben manche, wie der User Kaszanka-Szatanka „fake“ oder der User Cyril: „Hast du nichts anderes zu tun?“

AfricanBear interessiert vor allem eines: „Hast du alle Achievements bekommen?“

Eine Antwort blieb simon ihnen schuldig. Wie es scheint, hat er auch den aktuellen sechsten Teil der Civ-Reihe zugunsten von Teil 5 vernachlässigt. Anstatt zum Release von Teil 6 im Jahr 2016 zu wechseln, blieb simon seinem guten, alten Civilization V treu. Anders ist die enorme Spielzeit nicht zu erklären. Einen aktuellen, heißen Tipp für Fans der Strategie-Reihe hat MeinMMO-Autor Schuhmann für euch.