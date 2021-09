2 deutsche YouTuber sind eure Mentoren in Youtubers Life 2

Mit dem Geld, das ihr durch eure Streams und Videos verdient, könnt ihr außerdem Klamotten, neues Equipment und Möbel für eure Wohnung kaufen. Es geht also grundsätzlich darum euer Ingame-Leben zu verwalten und am Ende der beste Youtuber zu werden.

Was kann man noch in Youtubers Life machen? Da ihr in dem Spiel in die Rolle eines YouTubers schlüpft, übernehmt ihr natürlich auch dessen tägliche Aufgaben:

Jeder, der mich kennt, weiß auch, wie sehr ich Simulatoren mag und das ist der Grund, wieso die Leute von Youtubers Life 2 mich darauf angesprochen haben, ob ich im Spiel dabei sein will. Und es wird sogar besser. Nicht nur sind die legendären Kott-Brüder Paluten und GLP in dem Spiel, wir haben außerdem eine eigene Quest-Reihe, bei deren Entwicklung wir mitgeholfen haben.

Diese Youtuber sind dabei: Insgesamt haben es 10 verschiedene Youtuber in das Spiel geschafft. Angeführt wird diese Gruppe von Betreuern von PewDiePie. Mit über 110 Millionen Subs auf YouTube gehört er zu den größten Content Creatorn auf der Plattform und bringt Tonnen an Erfahrung mit darüber, wie man einen Channel aufbaut.

Das ist Youtubers Life 2: Bei Youtubers Life 2 ist der Name auch direkt das Programm. Es handelt sich dabei um das Sequel von Youtubers Life, in dem ihr euch eine Karriere auf der berühmten Video- und Streaming-Plattform aufbaut. Und eure Aufgabe ist es, die absolute Nummer 1 zu werden.

