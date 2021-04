Wann erscheint Youtubers Life 2? Ein genaues Datum gibt es noch nicht. Es soll allerdings noch 2021 erscheinen. Wir können also noch in diesem Jahr den Traum des YouTubers erleben.

Wer steckt hinter dem Spiel? Der Entwickler Raiser Games ist bekannt für einige lustige und bunte Spiele. So entwickelten sie bereits das Spiel “Esports Life Tycoon”, in dem ihr ein E-Sports-Team aufbauen und leiten müsst. Außerdem stammt der verrückte Shooter Goat of Duty von Raiser Games. Dort spielt ihr eine Ziege, die schwer bewaffnet in den Krieg zieht.

Womit kann man Youtubers Life 2 vergleichen? Es erinnert ein wenig an Animal Crossing oder The Sims. Ihr könnt durch die Welt laufen, Dinge entdecken und euch stetig weiterentwickeln. Der Fokus hier liegt allerdings klar auf YouTube. Ihr wollt groß auf der Videoplattform werden und dafür meistert ihr verschiedene Aufgaben im Spiel.

Für welche Plattformen erscheint Youtubers Life 2? Die Simulation erscheint für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X/S und Nintendo Switch. Weitere Einblicke gibt es unter anderem auf der Steam-Seite der Simulation (via Steam ).

Was ist Youtubers Life 2? Hierbei handelt es sich um eine Simulation eines YouTuber-Lebens. Ihr fangt als kleiner YouTuber an und arbeitet euch dann mit steigender Abonnentenzahl hoch zu einem der großen Sterne der Szene. Dabei setzt die Simulation auf einige interessante Aspekte:

