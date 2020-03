Ihr dachtet, Mayhem 4 in Borderlands 3 wäre eine Herausforderung? Dann habt ihr noch nicht gesehen, wie YouTuber „Senza“ das Spiel mit dem wohl beknacktesten Controller aller Zeiten durchgezockt hat.

Ein Handschuh gegen Borderlands 3: Der YouTuber „Senza“ stellt sich gerne mal Herausforderungen. Beispielsweise zockte er Doom mit dem Guitar-Hero-Controller, oder Borderlands 3 ohne vernünftige Ausrüstung. Nun suchte er sich eine neue Challenge: Den Nintendo Power Glove.

Falls ihr den nicht kennt: Der Power Glove ist ein Controller in Form eines Handschuhs, der im Jahr 1989 für das Nintendo Entertainment System entwickelt wurde. Der wurde ziemlich schnell dafür bekannt, dass er ziemlich schlecht funktionierte. Einen kleinen Eindruck könnt ihr euch in einem alten Werbespot zu diesem Wunderwerk der Technik verschaffen:

Packt der Power Glove ein Spiel wie Borderlands 3?

So lief der Run: YouTuber „Senza“ ließ sich von der notorischen Unbrauchbarkeit des Handschuhs nicht aufhalten und plante einen kompletten Borderlands-3-Run mit dem Ding. Dazu musste der Controller angepasst werden, damit er mit der PC-Version von Borderlands 3 zumindest kompatibel ist: „Das Ding wurde für das NES designt, und da hat es im Grunde schon nicht funktioniert“, erklärt der YouTuber in seinem Video. Beste Voraussetzungen also.

Ausgerüstet mit FL4K, einer Flakker und dem liebevoll umbenannten Pet „Harold“ machte sich der Handschuh-YouTuber auf den Weg. Wie das lief, seht ihr unten im Video. Vorsicht: Es ist sowohl mit Spoilern zur Story, als auch mit teilweise recht derber Sprache gespickt.

Am Ende hat er es tatsächlich geschafft, die Story komplett durchzuzocken. Dabei setzte er vor allem auf die Durchschlagskraft seiner Flakker sowie die Heilung durch Harold. Ein Krampf war es aber wohl trotzdem: „Ohne Training dürfte der Run sechs Monate dauern. Mit Training auch“, witzelt der YouTuber am Anfang noch.

Doch im Verlauf stellen die Gegner in Borderlands 3 immer wieder klar, dass der Power Glove vielleicht nicht die perfekte Steuereinheit für dieses Spiel ist. Denn das Zielen gestaltete sich mit dem Handschuh doch eher schwierig.

Gerade Skywell-27 und der Katagawa Ball verlangten Senza so ziemlich alles ab: „Meine Bewegungen waren beispiellos. Es war, als würde man ein Wettrennen zwischen einem Marathonläufer und einem Stück Gemüse beobachten“, sah der YouTuber sich im Vergleich zu den Gegnern zumindest leicht im Nachteil.

Am Ende packte Senza aber das komplette Spiel. Er brauchte dafür insgesamt 64 Stunden und ging dabei 282 mal drauf – Wiederbelebungen nicht eingerechnet.

Ob er die kommenden Inhalte mit dem Handschuh auch noch angehen wird? Vermutlich nicht. Drauf freuen kann man sich trotzdem schonmal: