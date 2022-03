YouTuber gewinnt Preis als Streamer des Jahres und wird angefeindet „Das ist doch manipuliert!“

Auf Twitch fand jüngst eine große Show The Streamer Awards statt. Dort traten unter anderem Streamer-Größen wie xQc und Asmongold auf. Es wurden Preise vergeben und ausgerechnet der Hauptgewinner musste sich danach Kritik und Diskussionen anhören. Das hat ihm fast seinen Sieg madig gemacht. Erfahrt alles zu dem Drama hier auf MeinMMO.

Was war das für eine Show? Die Streamer Awards waren eine inoffizielle Show, die von der Streamerin QTCinderella gehostet wurde. Es nahmen jedoch über 350.000 Zuschauer gleichzeitig live teil. Darin wurden diverse Preise an berühmte Streamer verliehen.

Unter anderem gewann der MMORPG-Streamer Asmongold einen Preis, den er aber nicht live annahm. Stattdessen zeigte er sich authentisch aus seinem zugemüllten Gamer-Zimmer und wurde dafür gefeiert.

Wer hat gewonnen? Den großen Preis in der Kategorie Streamer des Jahres gewann aber nicht der klare Favorit xQc, sondern der YouTuber Ludwig. Das war auch für ihn selbst offenbar überraschend.

Kontroverse Diskussion um Sieg von Ludwig

Wie waren die Reaktionen? Auch wenn sich viele Fans für Ludwigs überraschenden Sieg bei den Awards freuten – unter anderem wurde sein legendärer Subathon genannt – gab es kritische Stimmen.

Auf Twitter behauptete unter anderem ein User „Ich würde verstehen, wenn er ‚Streamer des Montas im März‘ geworden wäre, aber diese Scheiße is doch manipuliert!“

Andere waren der Meinung, dass es nicht angehe, dass jemand wie Ludwig vor ihrem Favoriten xQc käme:

„Du hast es verdient, aber xQc hat es 3-mal mehr verdient! […]“

„Ich sage nicht, dass du es nicht verdient hast, aber für die Menge an Hingabe und Inhalt, die xQc bietet, und er hat immer noch keine einzige Auszeichnung vorzuweisen, ist es wirklich lahm.“

Dazu kommt noch, dass die Ausrichterin QTCinderella mit Ludwig offenbar in einer Beziehung steht und er selbst noch bei der Preisverleihung selbstironisch anmerkte „Wenn ihr wüsstet, mit wem ich schlafen musste, um diesen Preis zu gewinnen.“

Was sagt Ludwig dazu? Ludwig selbst hat sich in einem Stream zu der Sache geäußert. Er freut sich über das Event und freilich über seinen Preis. Aber er findet es schade, dass die Show jetzt von der Diskussion um seinen Sieg überschattet wird und niemands mehr darüber spreche, wie toll die Show an sich gewesen war. Daher fühle sich sein Preis jetzt „irgendwie enttäuschend“ an.

Was sagen andere Streamer? Bei seinen Streaming-Kollegen kam Ludwigs Sieg hingegen gut an. So twitterte der Streamer und ebenfalls Mit-Nominierte Mizkif „Das hast du voll und ganz verdient. Scheiß auf die Leute, die sagen, dass du es nicht verdient hättest. Du arbeitest härter als jeder, den ich kenne.“

Auch die bekannte Streamerin Pokimane äußerste sich zu der Sache und richtete Ludwig ihre Glückwünsche aus.

Was sagt ihr zu dem Sieg von Ludwig und der Diskussion? Hat er es eurer Meinung wirklich verdient? Und wie fandet ihr die Streamer Awards? Lasst es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen.

