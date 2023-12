YouTuber baut eine „richtige“ PS5 Slim, ist nur so groß wie ein Schuhkarton

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

PS5 umbauen: Eine Firma bietet mittlerweile ein offizielles Umbau-Set für die PS5 an. Das kostet immerhin 800 Euro und ihr könnt das Set nicht für eine PS5 mit Laufwerk verwenden. Doch eure PS5 wird dadurch nicht unbedingt kleiner, sondern deutlich größer. Alle Details dazu findet ihr in folgendem Artikel auf MeinMMO:

Das Laufwerk der PS5 findet in dem Gehäuse übrigens keinen Platz mehr. Aus diesem Grund hat der YouTuber das Laufwerk in eine Art externes Laufwerk umgewandelt. Gleichzeitig muss das Laufwerk aber mit der offiziellen PS5-Platine verbunden sein, was den Umbau etwas komplizierter macht.

Die vorgestellte PS5 erinnert in der Größe und um Aufbau ein wenig an die alten externen Festplatten-Gehäuse, die man früher auf dem Schreibtisch stehen hatte.

Der YouTube-Kanal „Not From Concentrate (NFC)“ hat eine besonders kleine PS5 entworfen. Diese ist nur noch halb so groß wie die normale PS5, doch der Umbau war nicht gerade günstig.

