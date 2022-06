YouTuber baut die größte Xbox Series X der Welt – Und die funktioniert sogar

Ein YouTuber hat die größte Xbox Series X der Welt gebaut. Und auf dem Gerät kann man wirklich zocken. MeinMMO stellt euch das Projekt vor.

Die Xbox Series X ist die aktuell schnellste Next-Gen-Konsole. Doch was passiert, wenn die Konsole größer als ein Mensch ist?

Nun hat sich ein YouTuber ein einzigartiges Projekt ausgedacht. Denn er hat eine Xbox Series X gebaut, die größer als ein Mensch ist. Doch die Xbox ist kein Scherz, sondern dahinter steckt ein Geschenk für eine Organisation, die sich um Kinder kümmert.

YouTuber baut riesige Xbox für Jugendliche

Was ist das für ein Projekt? Der YouTuber Michael Pick hat sich mit dem bekannten YouTuber Zach Hsieh, auch bekannt als ZHC zusammengetan, um eine riesige Xbox zu bauen. ZHC hat rund 22 Millionen Abonnenten und macht diverse Aktionen. Der YouTuber ist bekannt dafür, dass er Objekte kauft und diese dann bemalt.

Mittlerweile hat er auch eine eigene NFT-Kollektion herausgebracht. Einige von euch dürften ZHC auch von seiner riesigen, 3 Meter hohen PS5 kennen, die er gebaut und für die er rund 70.000 Euro ausgegeben hat.

Die riesige Xbox war übrigens für das „YMCA YOUTH AND TEEN DEVELOPMENT CENTER“ in Atlanta. Das könnt ihr euch wie eine Tagesstätte für Kinder und Jugendliche vorstellen, die hier Freunde treffen, Sport machen oder einfach zocken können.

Die neue Funktion der Xbox Series X solltet ihr jetzt aktivieren, um im Multiplayer nicht zu nerven

Was ist das Geheimnis hinter der riesigen Konsole? Tatsächlich handelt es sich nur um eine riesige Box, die wie die Xbox Series X aussieht.

Denn auf der Rückseite ist eine Schublade angebracht, in der die originale Xbox Series X liegt. Diese ist dann über verschiedene Kabel an das neue Gehäuse angeschlossen. Drückt ihr den großen Knopf der riesigen Xbox Series X, dann startet ihr das originale Gerät im Inneren des Gehäuses. Das könnt ihr euch im Video ab Minute 3:30 ansehen. Es steckt also kein riesiges Mainboard in dem Gehäuse und ihr braucht auch kein Monster-HDMI-Kabel.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt YouTuber baut riesige Xbox Series X, die wirklich funktioniert.

Der YouTuber hinter der Xbox ist für „große“ Projekte bekannt

Die Xbox Series X in der Größe eines Autos ist nicht sein erstes Projekt dieser Art. So hatte er etwa bereits eine Nintendo Switch gebaut, die so groß wie ein Schreibtisch ist. In einem Video hatte er wiederum demonstriert, dass man auf dem Ding wirklich zocken kann.

Was haltet ihr von dem Projekt? Haltet ihr das für übertrieben, ein so riesiges Gehäuse für eine Xbox zu bauen oder haltet ihr das für eine coole Aktion für die Kinder?

Xbox Series X vs Xbox Series S – Welche Konsole soll ich kaufen?