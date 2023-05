Xbox Series X verleiht euch die Macht: Bundle mit Star Wars Jedi: Survivor und Forza zum Hammerpreis auf Amazon

Das ist das stärkste Angebot für die Xbox Series X: Schnappt euch die Konsole mit Star Wars und Forza zum besten Preis jetzt bei Amazon.

Ihr seid “Star Wars”-Fan? Und ihr wollt eine neue Xbox Series X? Dann ist dieser Deal perfekt für euch: Amazon hat ein Bundle für euch geschnürt, bestehend aus der neusten Microsoft-Konsole und den beiden Games Star Wars Jedi: Survivor und Forza Horizon 5. Die Xbox Series X hat eine UVP von 499€, dieses Komplettpaket bekommt ihr für nur 559,99 Euro. Für die beiden Spiele zahlt ihr zusammen praktisch nur noch 60 Euro. Und dabei ist Jedi: Survivor gerade erst vor wenigen Tagen erschienen. Hier geht’s zum Angebot:

Das ultimative Bundle für Star Wars- und Xbox-Fans

Wenn ihr euch dieses Bundle sichert, bekommt ihr nicht nur die neueste Microsoft-Konsole, sondern auch zwei fantastische Spiele dazu. Die Xbox Series X ist die leistungsstärkste Xbox aller Zeiten, die euch mit ihrer 4K-Auflösung, ihrer 12-Teraflop-Grafikkarte und ihrer 1-TB-SSD in Staunen versetzen wird. Sie unterstützt auch Dolby Vision und Dolby Atmos für ein immersives Audio- und Videoerlebnis. Mit der Xbox Series X könnt ihr eure Lieblingsspiele aus vier Xbox-Generationen spielen, dank der Abwärtskompatibilität und des Smart Delivery-Features.

Eines der Spiele, die ihr mit diesem Bundle erhaltet, ist Star Wars Jedi: Survivor, das neueste Star Wars-Spiel von Respawn Entertainment. In diesem Action-Adventure schlüpft ihr in die Rolle von Cal Kestis, einem ehemaligen Jedi-Padawan, der nach der Order 66 vor dem Imperium fliehen muss. Ihr müsst eure Jedi-Fähigkeiten meistern, euer Lichtschwert schwingen und neue Planeten erkunden, während ihr euch gegen die Inquisitoren und andere Feinde behauptet. Das Spiel bietet euch eine packende Story, eine atemberaubende Grafik und ein authentisches “Star Wars”-Feeling.

Das andere Spiel ist Forza Horizon 5. In diesem Rennspiel könnt ihr die offene Welt von Mexiko erkunden, die mit ihrer Vielfalt an Landschaften, Klimazonen und Aktivitäten beeindruckt. Wählt aus über 500 Autos, die alle detailliert nachgebildet sind, und passt sie nach eurem Geschmack an. Ihr könnt an verschiedenen Rennen, Stunts oder Festivals teilnehmen, oder eure eigenen Herausforderungen erstellen und teilen.

Dieses Bundle ist ein echter Knaller für alle Star Wars- und Xbox-Fans. Ihr bekommt eine brandneue Konsole und zwei großartige Spiele für einen unschlagbaren Preis und habt genug Unterhaltung für die nächsten Monate. Wenn ihr dieses Angebot nicht verpassen wollt, solltet ihr schnell zugreifen.

Weitere aktuelle Hardware- und Software-Angebote, bei denen sich ordentlich sparen lässt, finden sich unterdessen auch auf unserer Deals-Übersichtsseite.