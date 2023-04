Samsung 980 PRO: Eine der beliebtesten SSDs für PC und PS5 bekommt ihr jetzt günstig im Amazon-Angebot

Die Samsung 980 Pro gehört zu den am besten bewerteten und am häufigsten gekauften PCIe-4.0-SSDs und ist in der 1-TB-Version gerade bei Amazon günstig zu haben.

So gut ist der Preis: Amazon bietet die Samsung 980 Pro mit 1 TB aktuell für nur 84,90 Euro statt 124,90 Euro UVP an.

Laut Preisvergleichsseiten ist dies aktuell der günstigste Preis für das Modell inklusive Versandkosten, während auch Cyberport gerade denselben Preis hat. Merklich günstiger war die schnelle PCIe-4.0-SSD für PC und PS5 inklusive Versand bisher kaum irgendwo gelistet.

Außerdem ist auch die noch etwas bessere Version mit Kühlkörper für nur 94,89 Euro derzeit ebenfalls bei Amazon am günstigsten. Wahlweise kann im Shop auch die 2-TB-Version ausgewählt werden.

Das bietet die Samsung 980 Pro

Mit bis zu 7.000 MB/​s lesend und 5.100 MB/​s schreibend gehört die NVMe-SSD Samsung 980 PRO im M.2-Format zu den schnellsten PCIe-4.0-Modellen und richtet sich vor allem an Enthusiasten sowie auch professionelle Anwender.

Um die volle Leistung auszuschöpfen, sollte entsprechend auch ein aktuelles Mainboard mit PCI-Express-4.0-Schnittstelle vorhanden sein. Dabei ist sie sich auch gut für die PS5 eignet, wobei die Version mit Kühlkörper hier empfohlen wird.

Rezensionen und Test

Top-Bewertungen: Durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen in über 20.000 Bewertungen bei Amazon sprechen für sich.

Dabei wird vor allem die starke Performance gelobt, während nur selten von nicht ganz erreichten Transferraten berichtet wird.

Im Test: Die Webseite kitguru.net hatte das Modell zur Markteinführung auf dem Prüfstand und mit einem “Must Have”-Award ausgezeichnet:

Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir eine High-End-NVMe-SSD von Samsung gesehen haben, und das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn die SSD980 PRO hat das Unternehmen wieder ins Rampenlicht des High-Performance-Verbrauchermarktes gerückt. kitguru.net

Pro Gesamtleistung

5 Jahre Garantie

AES 256-Bit-Verschlüsselung

Magician-Software Contra Benötigt PCIe 4.0-Mainboard, um das Beste herauszuholen

getestete 4K-Leistung konnte nicht mit den offiziellen Maximalwerten mithalten

Technische Eckdaten

Bauform Solid State Module (SSM) Formfaktor M.2 2280 Schnittstelle M.2/​M-Key (PCIe 4.0 x4) Lesen 7.000 MB/​s Schreiben 5.000 MB/s SLC-Cached (2.000 MB/s TLC) IOPS 4K lesen/schreiben 1000k/​1000k Speichermodule 3D-NAND TLC, Samsung, 128 Layer (V-NAND v6) TBW 600 TB Zuverlässigkeitsprognose 1,5 Mio. Stunden (MTBF) Controller Samsung Elpis (S4LV003), 8 Kanäle Cache 1GB (LPDDR4), SLC-Cache (6-36GB) Protokoll NVMe 1.3c Datenschutzfunktionen 256 Bit AES, TCG Opal 2.0 Leistungsaufnahme 8,9 W (maximal), 6,2 W (Betrieb), 0,035 W (Leerlauf), 0,005 W (Schlafmodus) Abmessungen 80 x 22 x 2,38 mm Besonderheiten L1.2 Low-Power-Standby Herstellergarantie fünf Jahre oder bis Erreichen der TBW

Alternative und weitere Angebote

Wer weniger Wert auf Performance und stattdessen auf ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bei der Speicherkapazität legt, kann auf die ebenfalls günstige die Kingston NV2 zurückgreifen. Hier gibt es 2 TB beinahe zum Preis der 1 TB von Samsungs 980 Pro.

Weitere aktuelle Angebote, bei denen sich ordentlich sparen lässt, finden sich auch auf unserer Deals-Übersichtsseite.

