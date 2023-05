24 Zoll-Monitor für nur 99€ bei Amazon: Perfekt fürs Home Office oder als 2. Bildschirm

Bei Amazon bekommt ihr jetzt einen 24 Zoll-Monitor von HP mit Full-HD-Auflösung. Für nur 99€ ist er ideal fürs Home Office oder auch als 2. Bildschirm.

Wenn ihr einen guten und günstigen Monitor zum Arbeiten sucht, dann ist dieses Angebot von Amazon genau das richtige für euch: Dieser 24 Zoll-Monitor von HP ist jetzt von 149€ auf nur noch 99€ reduziert. Mit Full-HD und 75 Hertz bietet er eine solide Grundausstattung und eignet sich auch als 2. Bildschirm neben eurem Gaming-Monitor.

Warum solltet ihr diesen Monitor kaufen?

Der HP V24ie ist perfekt fürs Home Office. Ihr bekommt Full-HD-Auflösung auf 24 Zoll Bildschirmdiagonale. Damit habt ihr ausreichend Platz für all eure Anwendungen, die ihr für eure Arbeit braucht. Mit VGA, HDMI und DisplayPort lässt er sich problemlos an jeden PC, ganz ohne Adapter anschließen. Durch den schmalen Rahmen und einen verstellbaren Standfuß nimmt der Monitor nicht mehr Platz ein, als er braucht und passt sich ganz euren Bedürfnissen an.

Als 2. Bildschirm, auf dem ihr eure Lieblingsserien oder -Streams neben der Arbeit oder während des Zockens laufen lasst, macht der HP V24ie ebenfalls eine gute Figur. Durch den Blaulichtfilter und Anti-Glare-Beschichtung habt ihr auch bei schwierigen Lichtverhältnissen klare Sicht auf den Monitor.

Dieser Monitor ist außerdem umweltfreundlich, denn er besteht zu 85% aus recycelten Kunststoffen und wird in einer zu 100% recycelbaren Verpackung geliefert.

Die technischen Daten im Detail:

Displaygröße (diagonal) 60,5 cm (23,8 Zoll) Displaytyp IPS Aktive Bildfläche (cm) 52,7 x 29,65 cm Helligkeit 250 cd/m² Empfohlene Auflösung 1920 x 1080 (FHD) Seitenverhältnis 16:9 Statisches Kontrastverhältnis;Dynamisches Kontrastverhältnis 1000:1 Reaktionszeit 5ms GtG (mit Overdrive) Neigung -5 bis +23° Stromverbrauch 30 W (maximal), 20 W (typisch), 0,5 W (Standby) Stromversorgung 100 – 240 VAC 50/60 Hz Abmessungen 53,89 x 5,14 x 32,36 cm Gewicht 3,78 kg Anschlüsse VGA, HDMI 1.4 und DisplayPort 1.2 Displayfunktionen On-screen controls; AMD FreeSync; Low blue light mode; Anti-glare

Weitere aktuelle Angebote, bei denen sich ordentlich sparen lässt, finden sich auch auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel gute Gaming-Grafikkarten wie die GeForce RTX 3070 Ti oder RTX 4070, ebenso wie günstiger Arbeitsspeicher zum Aufrüsten. Zudem ist auch die Nintendo Switch OLED in der Zelda: Tears of the Kingdom-Edition wieder bei Amazon zu kaufen.