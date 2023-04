So günstig bekommt ihr selten eine RTX-Karte von Nvidia für Gaming in 1440p

Mit diesem Angebot macht ihr euren Gaming-PC fit zum Zocken in WQHD: Die ASUS RTX 3070 Ti gibt es hier zum absoluten Tiefstpreis.

Zocken in Full-HD-Auflösung reicht euch nicht mehr? Eure Grafikkarte kann nicht mehr mit eurem neuen Monitor mithalten? Mit der ASUS RTX 3070 Ti bringt ihr euren Gaming-PC in jedem Fall nach vorne. Zum Zocken in WQHD und schicken Details bietet notebooksbilliger.de die Raytracing-Grafikkarte jetzt zum Tiefstpreis von 529€ an. Das sind 220€ unter der UVP.

Die beste Preis-Leistung für euer Budget

Die ASUS RTX 3070 Ti richtet sich an alle Gamer, die hauptsächlich in WQHD-Auflösung zocken wollen. Mit ihr könnt ihr so gut wie alle neuen Spiele-Titel mit sehr hohen bis maximalen Details zocken. Aber was macht diese Karte so besonders? Hier sind einige Gründe, warum ihr euch die ASUS RTX 3070 Ti holen solltet:

Starke Leistung mit Raytracing und künstlicher Intelligenz

Diese Grafikkarte basiert auf der neuesten NVIDIA Ampere-Architektur, die euch eine unglaubliche Leistung und Energieeffizienz bietet. Sie hat spezielle Kerne für Raytracing und künstliche Intelligenz, die eure Spiele realistischer und schärfer machen. Mit der ASUS RTX 3070 Ti könnt ihr Raytracing in vielen Spielen aktivieren, ohne dass die Bildrate zu stark einbricht. Außerdem könnt ihr von der DLSS-Technologie profitieren, die mithilfe von künstlicher Intelligenz das Bild hochskaliert und verbessert.

Optimale Kühlung mit leisen Lüftern

Ein verbessertes Lüfterdesign sorgt für eine optimale Kühlung der Karte. Sie hat drei Lüfter, die unterschiedliche Drehrichtungen haben. Das verhindert, dass sich die Luft verwirbelt und sorgt für einen besseren Luftstrom durch den Kühlkörper. Die Lüfter sind langlebig und leise und haben einen Stopp-Modus, der sie bei niedrigen Temperaturen anhält.

Praktische Software für Leistungsoptimierung und Streaming

Zu guter Letzt kommt die Karte mit einer praktischen Software namens GPU Tweak II. Diese Software bietet euch intuitive Leistungsoptimierungen, eine Temperatursteuerung und System-Monitoring. Ihr könnt damit eure Grafikeinstellungen anpassen, eure Lüftergeschwindigkeit regeln, eure Temperatur überwachen und vieles mehr. Außerdem könnt ihr mit GPU Tweak II eure Spiele aufnehmen oder streamen.

